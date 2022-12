Maria Giovanna Maglie ricoverata: “Sono in ospedale da quasi due mesi” Sparita dai social e dalla tv da qualche settimana, la giornalista e opinionista Maria Giovanna Maglie spiega i motivi della sua assenza: “Sono in ospedale da quasi due mesi”.

A cura di Stefania Rocco

I più attenti avevano notato l’improvvisa assenza sui social e in tv di Maria Giovanna Maglie, giornalista e opinionista televisiva. A distanza di qualche tempo dalla sua ultima apparizione video, è stata la diretta interessata a spiegare i motivi della sua improvvisa sparizione. Lo ha fatto con un post pubblicato su Twitter cui ha abbinato una foto scattata in ospedale.

I motivi dell’assenza di Maria Giovanna Maglie

In un tweet accompagnato da una foto scattata durante questi giorni di ricovero, Maglie ha spiegato di essere assente perché ricoverata: “Sono in ospedale per una serie di interventi chirurgici da quasi due mesi Ecco la ragione della mia latitanza. Spero di riprendermi al più presto e tornare come prima. Per ora fatemi tanti auguri”. Migliaia i like di sostegno che il tweet della giornalista ha ricevuto.

Chi è Maria Giovanna Maglie

Nata a Venezia, Maria Giovanna Maglie ha esordito come giornalista de L’Unità. Risale al 1989 il suo arrivo in Rai, azienda nella quale la sua carriera prende il volo. Fu inviata in Medio Oriente durante la prima guerra del Golfo, per poi diventare corrispondente da New York. Autrice di libri e documentari, diventa particolarmente popolare con la partecipazione nel ruolo di opinionista ai programmi tv L'isola dei famosi, La sposa perfetta, La vita in diretta, L'Arena e Stasera Italia. qualche anno fa, finì nell'occhio del ciclone per un'uscita sgradevole contro Greta Thumberg.

Il malore in diretta tv da Porro a settembre

A settembre di quest’anno, Maria Giovanna Maglie aveva avuto un malore mentre si trovava in diretta tv, ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica. Nulla di cui gli spettatori si fossero accorti. Era stata lei stessa, in risposta a un commento postato sui sui canali social, a spiegare l’accaduto ringraziando un utente che le aveva fatto i complimenti per il suo intervento: “Mi fa piacere sapere di essere stata chiara perché stavo male l’altra sera, ho avuto un malore mentre ero in diretta. Eppure ce l’ho fatta”.