Maria De Filippi si prepara al serale di Amici, le foto con il fratello Giuseppe e Rudy Zerbi Maria De Filippi si prepara al serale di Amici concedendosi qualche momento per lo sport. Eccola, ripresa dai fotografi del settimanale Chi, con suo fratello Giuseppe per giocare una partita di tennis.

A cura di Ilaria Costabile

Maria De Filippi e il fratello Giuseppe, foto del settimanale Chi

Il ritorno di Maria De Filippi in televisione, dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo, è stato per ovvie ragioni, piuttosto graduale e la conduttrice cerca di ritagliarsi del tempo, tra la sfilza di doveri ai quali deve rispondere, per stare con la sua famiglia, la sua più grande fonte di conforto. I fotografi del settimanale Chi l'hanno beccata in un circolo di tennis, nel quartiere Prati di Roma, insieme a suo fratello Giuseppe.

La partita di tennis in un circolo romano

Non c'è cosa più rinvigorente, soprattutto durante un periodo particolarmente difficile, che un po' di sano sport per rimettere in circolo pensieri ed energie. È così, quindi, che Maria De Filippi ha deciso di concedersi del tempo per allenarsi, concedendosi qualche partita di tennis, inframmezzando i suoi strettissimi orari di lavoro, che ha ripreso con il ritmo serrato richiesto dai tempi televisivi. Il prossimo 18 marzo, infatti, ci sarà il primo serale di Amici, la prima trasmissione che l'ha vista ritornare sul piccolo schermo dopo la dolorosa scomparsa di Maurizio Costanzo. La conduttrice viene fotografata accanto a suo fratello Giuseppe e poi, poco dopo, seduta al bar del circolo insieme all'amico con cui ha giocato il doppio e anche Rudy Zerbi, l'altro avversario della giornata.

Maria De Filippi, Rudy Zerbi foto di Chi

Il ritorno in tv

Quello ad Amici è stato il primo ritorno effettivo in televisione, mostrato nella puntata di domenica 12 marzo, l'ultima del pomeridiano, prima del serale, dove De Filippi è entrata accompagnata da un applauso scrosciante del pubblico, a darle sostegno. "Inizierei sinceramente a lavorare, come mi hanno insegnato" ha così esordito la conduttrice rivolgendosi al pubblico e agli allievi della scuola di Cinecittà, riprendendo così il suo ruolo, seppur con la tristezza nel cuore per la scomparsa del marito, ma con la consapevolezza che la sua presenza sarebbe stata indispensabile.