Amici22, l’accoglienza del pubblico all’ingresso di Maria De Filippi in studio L’ingresso in studio di Maria De Filippi nell’ultima puntata di Amici22 prima del serale, è accompagnato da un applauso sentito e scrosciante da parte del pubblico. Un sostegno per la conduttrice al ritorno in tv dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo.

A cura di Ilaria Costabile

Domenica 12 marzo è andata in onda l'ultima puntata del pomeridiano di Amici22, prima dell'inizio del serale che arriverà il prossimo 18 marzo. Si tratta del primo ritorno in tv di Maria De Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo. Il pubblico ha accolto la conduttrice con un fortissimo applauso, un gesto di sostegno e vicinanza per il momento particolarmente difficile che sta attraversando.

L'applauso del pubblico

Un battito di mani all'unisono ha accompagnato l'ingresso di Maria De Filippi negli studi Mediaset. Un applauso prolungato, che ha visto tutto il pubblico alzarsi in piedi in una sorta di standing ovation, con cui i presenti hanno voluto accogliere la conduttrice e darle il sostegno necessario per affrontare la prima registrazione del programma, dopo pochi giorni di lontananza dal lavoro e, quindi, dal piccolo schermo, dovuti all'improvvisa scomparsa di suo marito, Maurizio Costanzo. Con passo deciso e voce leggermente tremante, Maria De Filippi salutando i presenti, raggiunge la sua poltrona ai lati dello studio e dice: "Io sinceramente riprenderei a lavorare come mi hanno insegnato", mostrando tutta la sua forza, anche in un periodo così delicato.

L'ultima puntata prima del serale

La puntata che accompagna i giovani allievi della scuola al serale è stata particolarmente intensa per i ragazzi che dopo mesi e mesi di preparazione, per volere della produzione del programma, hanno dovuto riconquistare il loro posto alla fase finale dello show. In diverse manche, giudicate solo dai professori, gli ballerini e cantanti hanno dovuto nuovamente esibirsi per convincere i loro coach di poter meritare l'ambita felpa dorata. Quindici sono coloro che, quindi, si contenderanno la vittoria del talent show di Canale 5 che a partire da sabato 18 marzo tornerà in prima serata.