Amici22, continua la corsa al serale: chi ha conquistato la maglia e chi è stato eliminato La puntata di domenica 12 marzo di Amici è l’ultima che precede il serale e tutti gli allievi, su scelta della produzione, si trovano a dover riconquistare la maglia. Ecco i nomi di chi accederà alla prossima fase e chi è stato eliminato.

A cura di Ilaria Costabile

L'ultima puntata pomeridiana di Amici si apre con uno scrosciante applauso a Maria De Filippi, tornata in studio dopo la scomparsa del marito Maurizio Costanzo dello scorso 24 febbraio. L'appuntamento con il talent è decisivo per gli allievi che si avvicinano alla fase finale del programma, con il serale ormai alle porte. La produzione, però, ha deciso che saranno solo 15 tra cantanti e ballerini a poter accedere al prossimo step, per cui sono state ritirate tutte le maglie che i professori avevano assegnato in queste ultime settimane affinché tutti possano essere giudicati nuovamente. Ecco, quindi, tra riconferme ed eliminazioni chi proseguirà la corsa verso la vittoria di Amici 22.

Il disappunto di Alessandra Celentano

Chi ha manifestato un certo disappunto per la scelta della produzione è stata Alessandra Celentano che rivolgendosi ai suoi colleghi ha dichiarato: "Ci troviamo in questa situazione anche perché voi non avete fatto il vostro dovere. Non mi sembra giusto". Lorella Cuccarini ribatte immediatamente: "Alessandra se sei convinta del valore dei tuoi allievi allora devi stare tranquilla", la maestra di danza chiarisce: "Io sono sicura del loro talento, non sono sicura di voi, di come voterete", la showgirl la riprende: "Se hai problemi di fiducia, non è una cosa che ci riguarda".

I nomi dei primi quattro allievi al serale

La prima manche del programma vede esibirsi tutti gli allievi, alcuni di loro avevano già ricevuto la maglia e si trovano nella condizione di poterla perdere nel corso della puntata altri, invece, sono ancora in corsa per conquistarla. Agli allievi vengono chiesti i loro pareri sulla questione e non tutti hanno accettato di buon grado il rischio di poter perdere la possibilità di esibirsi al serale. Ramon e Maddalena, ad esempio, hanno dichiarato: "Non è giusto, perché ognuno di noi ha fatto il possibile e qui tutti devono prendersi le proprie responsabilità". Dopo l'intera carrellata di esibizioni e i primi voti dei coach, ad accedere al serale sono quattro allievi, ovvero: Isobel, Maddalena, Federica e Angelina.