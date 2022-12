Lutto per Ambra Orfei, il marito Gabriele Piemonti è morto all’età di 61 anni È morto il marito di Ambra Orfei, Gabriele Piemonti, imprenditore e gestore del locale storico Bikini di Cattolica. La notizia riportata da Rimini Today: aveva 61 anni, un malore improvviso si è rivelato fatale.

A cura di Gaia Martino

È morto all'età di 61 anni Gabriele Piemonti, il marito di Ambra Orfei, imprenditore e gestore del Bikini di Cattolica, celebre locale punto fermo della movida notturna romagnola. A rendere nota la notizia è il sito Rimini Today: un improvviso malore ha stroncato l'imprenditore nel giorno di Santo Stefano. Si trovava a Milano, dove era stato ricoverato in seguito ad un mancamento. Lascia la moglie Ambra Orfei, sposata nel 2015, e la figlia Ginevra, nata nel 2011.

Tanti i messaggi di cordoglio per Gabriele Piemonti. Il vicesindaco di Cattolica, Alessandro Belluzzi, ha ricordato l'imprenditore su Facebook: "La notizia della scomparsa di Gabriele Piemonti mi lascia veramente senza parole, da oggi il mondo dell'intrattenimento notturno e non perde un vero e proprio punto di riferimento. R.I.P.". Lo ha ricordato anche il presidente del SILB-FIPE Confcommercio Gianni Indino. Le parole riportate da Rimini Today: "Ciao Gabriele, con te se ne va un grande amico, un uomo che ha contribuito a fare le fortune della nightlife della nostra riviera, un uomo della notte, una persona perbene amata e rispettata da tutti ,lasci in me e in chi ti ha conosciuto un grande vuoto".

Il matrimonio con Ambra Orfei nel 2015

Fu un matrimonio molto chiacchierato il loro anche per via della presenza di molti VIP. Ambra Orfei e Gabriele Piemonti si sono sposati il 26 luglio del 2015 e su Instagram, tra le stories in evidenza del volto televisivo, ci sono le fotografie di quel giorno. Si giurarono amore eterno nella splendida cornice medievale del borgo di Gradara: tra gli invitati anche molti VIP tra cui Anna Falchi, Bruno dei Fichi d'India, La Pina e Diego, Cristiana Cavalli. Ma il loro amore era nato anni prima: nel 2011 nacque la loro figlia, Ginevra, presente alle nozze. Nel corso degli anni i due hanno dato vita a innumerevoli spettacoli, tanti appuntamenti diventati unici come il villaggio di Natale del 2013.