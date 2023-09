Ludovica Coscione e la pagella accusata di fare body shaming, la replica: “Di cattivo gusto”

L’attrice Ludovica Coscione interviene su Instagram dopo il caso generato dalla pagella pubblicata da Vanity Fair, a firma del giornalista Federico Rocca, a proposito del look sfoggiato sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 80. Giocando con il suo cognome, il magazine – da sempre vicino ai temi sociali più sentiti – ha pubblicato una foto tratta dalla sfilata dell’attrice sul tappeto rosso per dare un voto al look. “Voto 4: quando il cognome gioca col tuo inconscio”, si legge sul sito nella didascalia abbinata a una foto dell’abito scelto da Coscione per sfilare sul red carpet.

Quando la pagella pubblicata su Vanity Fair è diventata virale, generando lo sconcerto di chi ha investito quella didascalia dell’intento di fare body shaming ai danni dell’attrice, Ludovica è intervenuta sui social per condannare l’eventuale proposito e ringraziare quanti le hanno manifestato solidarietà:

In un contesto bellissimo come quello che è il Festival di Venezia, grazie al quale ho avuto la possibilità di vedere un film meraviglioso che è stato scritto e diretto da Sofia Coppola, e che è Priscilla (che non vedo l’ora di commentare con voi quando sarà in sala), mi soffermo pochissimo a leggere opinioni e commenti, soprattutto se riguardano me. Non me ne frega niente. Ma è stato portato alla mia attenzione un commento del giornalista Federico Rocca relativo al mio carpet. Voglio sperare che il gioco di parole con il mio cognome fosse legato allo spacco e non a una coscia grande. Perché se quello fosse il caso, sarebbe veramente poco educativo e di cattivo gusto, Specialmente nel 2023. Ho letto tutti voi e sono felice di avere una community che si interessa a tematiche così sensibili. Per questo ho voluto dire la mia. Voglio pensare che sia così.