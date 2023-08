Leni, la figlia che Briatore ha avuto da Heidi Klum, posa con Nathan Falco: “Ci assomigliamo?” Leni, la figlia che Heidi Klum ha avuto da Flavio Briatore, condivide una foto in cui posa accanto a Nathan Falco, figlio dell’imprenditore e dell’ex moglie Elisabetta Gregoriani.

A cura di Stefania Rocco

Leni Klum e Nathan Falco Briatore posano insieme nella prima foto scattata per i social. I due figli di Flavio Briatore – la prima, mai riconosciuta, nata dal legame con Heidi Klum; il secondo nato invece dal matrimonio con Elisabetta Gregoraci – si sono mostrati vicini, abbracciati e complici, in uno scatto condiviso sul profilo Instagram di Leni. “Notate la somiglianza?”, scrive la figlia 19enne della super top model, abbracciando il fratello.

Flavio Briatore non ha mai riconosciuto Leni Klum

Dal punto di vista strettamente legale, Leni e Nathan non hanno alcun legame. Flavio Briatore, padre di entrambi i ragazzi, non ha mai riconosciuto la figlia nata dalla lunga relazione con la top model, pur rimanendo una presenza costante nella vita della ragazzina. La scelta di non riconoscere legalmente Leni fu presa di comune accordo da Briatore e Heidi affinché potesse essere Seal, precedente compagno di Klum, a riconoscere la bambina e a crescerla garantendole una figura paterna. L’artista britannico, infatti, è stato colui che le ha fatto da padre. “Sono orgoglioso di lei ma la amo meno di Falco”, aveva dichiarato Briatore a proposito della figlia avuta dalla ex compagna, alla quale è sempre rimasto vicino. Fu lui stesso a raccontare al figlio dell’esistenza di una sorella biologica: “Glielo abbiamo detto che era grande, un paio di anni fa, e lui mi ha detto ‘papà io già lo sapevo’. Anche perché ormai i ragazzi vanno su Google e scoprono tutto”.

Il commento di Elisabetta Gregoraci

Che tra i due fratelli regnino sintonia e affetto lo dimostra non solo la foto postata su Instagram. Anche Elisabetta Gregoraci, madre di Nathan, ha confermato che il legame tra fratello e sorella sarebbe forte, sebbene i due giovani siano cresciuti distanti. E sotto la foto postata dalla giovane Leni, la conduttrice ha commentato: “Siete bellissimi”.