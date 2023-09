Leni Klum presenta il fidanzato a papà Flavio Briatore, che le dà la sua approvazione Il settimanale Oggi ha immortalato una serena giornata in famiglia per Leni Klum, che è andata a far visita al padre Flavio Briatore presso il Twiga-. È l’occasione per introdurre in famiglia il fidanzato americano Aris Rachevsky, che a papà Briatore sembra subito piacere.

A cura di Giulia Turco

Leni Klum si gode le ultime battute di estate insieme al fidanzato americano e al padre Flavio Briatore, che sembra aver dato al ragazzo, Aris Rachevsky, la sua benedizione. La 19enne, nata dalla relazione dell’imprenditore con la modella Heidi Klum, ha un’ottimo rapporto sia con il padre biologico che con Seal, che l’ha adottata nel 2009.

L’estate di Leni Klum al Twiga di papà Briatore

Il settimanale Oggi ha immortalato una serena giornata in famiglia per Leni Klum, che è andata a far visita al padre Flavio Briatore presso il Twiga, lo stabilimento balneare di Marina di Pietrasanta di cui l’imprenditore è co proprietario. È l’occasione giusta non solo per godersi gli ultimi giorni di sole, ma anche per introdurre in famiglia il fidanzato americano Aris Rachevsky, giocatore di hockey di 20 anni, con lei in Italia. Come dimostrano le foto del settimanale , papà Briatore non li lascia un secondo, ma a Leni non sembra affatto dispiacere, anzi, il fatto che i due stiano approfondendo la conoscenza sembra essere un buon segno. Il rapporto padre figlia non a caso è strettissimo, nonostante la 19enne viva lontano da Montecarlo, e a dimostrarlo sono anche i commenti di Elisabetta Gregoraci, che sui social commenta gli scatti di Leni e Nathan Falco: “Siete stupendi”.

Il rapporto di Leni con il padre Seal

Era il 2009 quando il cantante, allora compagno della modella Heidi Klim, ha adottato formalmente Leni. Nonostante la relazione sentimentale tra i due sia in seguito terminata, padre e figlia sono sempre rimasti molto legati. “A New York con la giovane donna che 19 anni fa ha cambiato la mia vita in meglio. Grazie Leni per avermi reso una persona migliore. Ti amo, papà”, ha scritto l’artista a corredo di uno scatto dell’estate insieme nella Grande Mela. “Ti amo papà”, ha replicato lei, che oggi vive appunto negli States.