Seal con Leni, la figlia di Heidi Klum e Briatore adottata nel 2009: “Mi hai cambiato la vita” L’amore di un padre per sua figlia nella foto postata da Seal su Instagram. Uno scatto in cui compare accanto a Leni, la figlia che l’ex compagna Heidi Klum ha avuto da Flavio Briatore, cresciuta dal cantante e adottata formalmente nel 2009.

A cura di Stefania Rocco

È la foto che racconta l’amore di un padre nei confronti della figlia quella postata da Seal su Instagram qualche ora fa. Nella foto, il cantante britannico compare abbracciato a Leni Klum, la figlia che la ex compagna Heidi Klum ha avuto nel 2004 da Flavio Briatore. È stato Seal, di comune accordo con l’imprenditore italiano, padre biologico della 19enne, a crescerla per poi adottarla formalmente nel 2009. Il legame tra Seal e sua figlia Leni non si è mai spezzato, nemmeno quando il rapporto con la super top model è terminato. Ed è la didascalia che Seal sceglie per la foto a chiarire che Leni resterà sempre sua figlia, una tra le donne più importanti della sua vita.

Seal alla figlia Leni Klum: “Ti amo. Papà”

A New York insieme alla ormai 19enne Leni – reduce dalle vacanze in Italia in occasione delle quali ha incontrato e abbracciato il fratello biologico Nathan Falco Briatore – il cantante britannico ha scattato una foto da condividere sul suo profilo Instagram. “A New York con la giovane donna che 19 anni fa ha cambiato la mia vita in meglio. Grazie Leni per avermi reso una persona migliore. Ti amo, papà”, ha scritto l’artista sfoggiando un’espressione di orgoglio mista a fortissimo affetto. Parole cui la giovane Leni ha fatto eco, confermando i sentimenti per il padre: “Ti amo papà”.

Leni Klum è la figlia biologica di Flavio Briatore adottata da Seal

Leni è nata il 4 maggio del 2004 dal legame tra l’imprenditore Flavio Briatore e la super top model Heidi Klum. Il legame tra i due si incrinò per poi terminare proprio durante la gravidanza della modella. Dopo la nascita della piccola, Briatore decise di non riconoscerla formalmente, lasciando che fosse Seal, nel frattempo diventato il compagno di Heidi, a occuparsi della sua crescita. Klum e Seal si sposarono nel maggio del 2005, ad appena un anno dalla nascita di Leni. Il cantante, quindi, è stato presente nella vita della giovane fin dai primissimi giorni. L’adozione formale è arrivata nel dicembre del 2009. La coppia, oltre a Leni, ha avuto altri tre figli: Henry (2005), Johan (2006) e Lou (2009). Oggi la modella tedesca è legata a Tom Kaulitz, chitarrista dei Tokio Hotel sposato nel 2019.