L’attrice Mamie Laverock in terapia intensiva, è caduta dal quinto piano di un palazzo L’attrice Mamie Laverock della serie When Calls the Heart è attualmente ricoverata in terapia intensiva dopo essere caduta dal balcone al quinto piano di un palazzo. L’annuncio disperato della famiglia: “Siamo sotto shock”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

L'attrice 19enne Mamie Laverock è attualmente ricoverata in terapia intensiva dopo essere caduta dal balcone al quinto piano di un palazzo. L'incidente è avvenuto lo scorso 11 maggio, ma la notizia è stata resa pubblica soltanto nelle ultime ore, dopo che la famiglia ha aperto una raccolta fondi per chiedere aiuto. Tanti attori e colleghi dell'attrice che hanno condiviso con lei il set della serie When Calls The Heart hanno aggiornato i loro profili social con messaggi di affetto e vicinanza.

L'incidente di Mamie Laverock, l'attrice ricoverata ora in terapia intensiva

Stando a quanto si legge nella campagna GoFundMe creata dai suoi genitori, Rob e Nicole Compton, Mamie Laverock, 19 anni, è stata trasportata in un ospedale di Winnipeg in Canada lo scorso 11 maggio 2024 dopo essere caduta dal quinto piano di un palazzo. Il 26 maggio, dopo due settimane in terapia in tensiva, "è stata trasferita all'ospedale di Vancouver", si legge. Con la caduta ha riportate gravi ferite che l'hanno costretta a sottoporsi a interventi delicati ha aggiunto la famiglia prima di concludere: "Siamo sconvolti e sotto shock in questo momento".

I messaggi di vicinanza per Mamie Laverock

Sui social sono stati pubblicati tanti messaggi vicinanza per l'attrice nota per il suo ruolo in When Calls The Heart, serie nella quale veste i panni della studentessa infermieristica Rosaleen Sullivan. La sua compagna di set Mitchell Kummen ha scritto su X: "Per favore, preghiamo per la mia amica Mamie. Abbiamo bisogno di un miracolo e del potere della preghiera e dell'amore". Anche Johannah Newmarch ha commentato: "Il mio cuore è spezzato, è un momento devastante per tutti", le parole a corredo del link della campagna GoFundMe aperta dai genitori dell'attrice per ricevere supporto. Il resto del cast ha aggiornato i propri profili social per inviare un messaggio di affetto e vicinanza alla loro collega: "Una notizia straziante, ti amiamo Mamie", le parole di Andrea Brooks.