La prof Petolicchio de Il Collegio: “Mi hanno chiesto di riportare ordine nella Casa del GF” Maria Rosa Petolicchio racconta il suo ritorno a Il Collegio, dopo un anno di assenza e ammette che in futuro non le dispiacerebbe partecipare a nuove esperienze in tv: “Una serata da Milly Carlucci a Ballando con le stelle mi piacerebbe. Per il resto dipende, certe dinamiche televisive non mi piacciono”.

A cura di Giulia Turco

Dopo un anno di assenza Maria Rosa Petolicchio è tornata a far parte del cast de Il Collegio ed è stato come non aver mai lasciato il programma. Iconica professoressa della scuola di Rai 2, la Petolicchio si è anche prestata all’esperienza televisiva di Pechino Express, in coppia con Andrea Di Piero, e non esclude la possibilità di poter tornare di nuovo sul piccolo schermo in futuro con altri progetti.

Il ritorno a Il collegio della prof Petolicchio

“È come se non avessi mai interrotto il mio rapporto con questo programma, sebbene ci sia stata questa interruzione di un anno”, spiega Maria Rosa Petolicchio in un’intervista a Superguidatv. “La definirei un’edizione frizzante, con tante piacevolissima novità”, continua. “Il gruppo di insegnanti,, a parte quelli che già conoscevo, anche i nuovi arrivati, il fatto che nel cast c’è mia sorella, la prima volta che si insegna insieme”, ricorda con entusiasmo. “Anche i nuovi innesti e le conoscenze che go fatto. Un bellissimo gruppo, anche nel dietro le quinte ci siamo divertiti molto”.

L’esperienza a Pechino Express con Andrea Di Pietro

“All’inizio non sapevo bene in cosa mi sono andata ad imbarcare, non avevo nemmeno i social e, grazie alle mie figlie, ho capito che dovevo aprire dei profili”, racconta la professoressa a proposito dell’avventura a Pechino. “Quel po’ di amaro in bocca per non aver partecipato a Il Collegio 7 è scivolato via quando ho capito che la casa di produzione aveva un altro progetto per me”, ammette. Partire per un’esperienza televisiva totalmente diversa è stato a dir poco emozionante. "È stata un’esperienza molto forte, totalizzante, anche se è finita molto presto”. Per fortuna al suo fianco poteva contare sulla presenza dell’ex allievo Andrea Di Pietro. “Sapevo che Di Pietro era un ragazzo con la testa sulle spalle, molto educato e affidabile”, racconta. “Mi sono sentita responsabile di tutto quello che poteva capitargli. Quando mi sono salutata con la madre, lue promisi che sarei stata molto attenta, anzi di più”.

La voglia di proseguire con i progetti tv

Guardando al futuro, qualora non dovesse esserci una nuova edizione de Il Collegio, alla prof Petolicchio non dispiacerebbe l’idea di andare avanti con i progetti televisivi, anche se sarebbe piuttosto selettiva rispetto a nuove proposte. “Ci sono determinate situazioni televisive che non mi picciono più di tanto. A Il Collegio accettati perché sapevo che il casting era finalizzato a collaborazioni con Rai Scuola”, spiega. “Certo, una serata da Milly Carlucci a Ballando con le Stelle come ballerina per una notte la farei molto volentieri”, fantastica.

A proposito della nuova linea editoriale imposta sui programmi di intrattenimenti Mediaset, ci ha tenuto a dire la sua: “Ben vengano le ripuliture. Quando si eccede è bene tirare i remi in barca”, continua. “Di andare a mettere un po’ di ordine nella casa del Grande Fratello non è la prima volta che mi viene chiesto, anche da persone che mi fermano per strada. È accaduto in qualche edizione precedente, nono conosco le vicende dell’edizione attuale”.