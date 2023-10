Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi al Collegio: “Una madre famosa aiuta, ma sono piaciuta” Intervistata dal settimanale Chi, Aurora Costantini ha parlato della sua esperienza al Collegio 8 e di come ha vissuto il fatto di essere figlia di Matilde Brandi, quindi ritenuta da molti raccomandata: “Una madre famosa aiuta, ma sono piaciuta ai provini”. Poi ha confessato l’interesse per un compagno.

A cura di Elisabetta Murina

Aurora Costantini, figlia di Matilde Brandi, è una delle allieve del Collegio 8. Intervistata dal settimanale Chi, ha parlato della sua esperienza nel docu reality in onda su Rai2 e come ha vissuto il fatto di essere "figlia di". In questa edizione, c'è un'altra ragazza figlia di un personaggio noto, si tratta di Carmelina, la cui mamma è la showgirl Carmen Di Pietro.

"Avere una mamma famosa mi ha dato delle opportunità"

Tra le pagine del settimanale di Alfonso Signorini, Aurora ha parlato del fatto di essere considerata come una "raccomandata" all'interno del programma, in quanto figlia di un personaggio dello spettacolo. In realtà, ha spiegato la ragazza, la selezione è avvenuta in modo tradizionale, senza preferenza:

Ho fatto l'audizione come tutti gli altri e sono stata selezionata. Non posso negare che avere una mamma famosa mi abbia dato diverse opportunità, ma se non fossi stata adatta a ciò che cercavano non stare stata selezionata.

I genitori di Aurora Costantini, mamma Matilde e papà Marco, sono stati contenti del suo ingresso nel programma, avvenuto dopo due puntate rispetto al resto degli allievi, considerandola un'esperienza formativa. E anche la sorella gemella Sofia, che la collegiale avrebbe voluto con sé ma che, a detta sua, "non sarebbe l'esperienza che vorrebbe vivere".

Aurora Costantini e l'interesse per un ragazzo del Collegio 8

La giovane allieva ha svelato di aver legato con i compagni e le compagne, nonostante la prima conoscenza in classe sia stata un pò difficile, visto che è arrivata uan votla che il programma era già iniziata. Poi però, con il passare del tempo, è riuscita a fare amicizia con tutti. Al momento, Aurora fa sapere di essere single, ma di aver conosciuto dentro Il Collegio una persona che ha attirato il suo interesse, senza svelarne il nome: "Attualmente sono single e sto bene nella mia indipendenza. Al Collegio in effetti c'è qualcuno di interessante".