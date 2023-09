Il Collegio 8

Il Collegio 8, tra Carmelina e Ryan scatta il primo bacio: “Ci ha provato subito, io non sono così” Carmelina Iannoni protagonista della prima love story del Collegio. Nella prima puntata mamma Carmen Di Pietro assiste al colloquio con il preside. “La mattina per svegliarla le metto l’aglio in bocca”, racconta la madre. “Allora sono tranquillo, questo collegio le sembrerà un paradiso”, ironizza il preside.

A cura di Giulia Turco

Carmelina Iannoni è nella classe de Il Collegio 8. La figlia di Carmen Di Pietro è stata tra le prime concorrenti nel cast ad essere annunciate e già dalla prima puntata, in onda domenica 24 settembre su Rai 2, ha dimostrato di avere carisma da vendere, rendendosi sin da subito protagonista di diverse dinamiche scolastiche e amorose.

Carmen Di Pietro a colloquio col preside e la figlia Carmelina

Dopo un provino non troppo entusiasmante, Carmelina viene presa nella classe de Il Collegio. “Meno male, se no chi la sentiva”, festeggiano mamma Carmen Di Pietro e il fratello Alessandro Iannoni che l’hanno accompagnata. L’ex gieffina infatti compare in un blocco dedicato a Guendalina nel corso della prima puntata. Esilarante l’incontro con il preside, per mettere a punto le prime regole del collegio. “Lo sa che qui la mattina bisogna alzarsi presto e saltare giù dal letto agilmente…”, la mette in guardia Paolo Bosisio. “Mia mamma mi sveglia con la campanella ogni mattina, quindi…”, assicura Carmelina. “Quando lei non vuole svegliarsi Io prendo l’aglio e glielo metto in bocca”, aggiunge Carmen Di Pietro. “Cioè non intero ovviamente, schiacciato…”, specifica. Il Preside sembra piacevolmente stupito. “Prenda nota professore.. Beh allora le mie preoccupazioni calano.. questo collegio le sembrerà un paradiso”, ironizza.

Il primo bacio del Collegio tra Carmelina e Ryan

Non solo risate, Guendalina si rende ben presto anche la protagonista della prima love story nata tra le mura del Collegio. A quanto pare la ragazza ha già conquistato il cuore di uno dei compagni, Rocco Ryan Greco, che si definisce un campione di karate e di stile, tenendoci molto al suo look. Durante una serata di studio per la lezione di recitazione, il ragazzo ha provato a regalare a Guendalina il primo bacio di quest’edizione. Lei in un primo momento si è frenata. “Ci conosciamo da poco e lui subito prova a baciarmi”, raconta alle telecamere. “Io non sono così, però vale lo vedremo nei prossimi giorni…”. Alla fine però, tra una risata e l’altra, qualche bacio è riuscito a strapparglielo.