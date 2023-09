Il Collegio 8, chi sono i nuovi e i vecchi professori nel cast e quale materia insegnano Domenica 24 settembre alle 21:20 su Rai2 ha inizio Il Collegio 8. I nuovi allievi dovranno rivivere i primi Anni Duemila, con loro ci saranno nuovi e vecchi professori: da Andrea Maggi alle sorelle Maria Rosa e Annamaria Petolicchio.

A cura di Ilaria Costabile

Inizia domenica 24 settembre la nuova edizione de Il Collegio, ambientato quest'anno nel 2001, dove ci saranno nuovi scalmanati allievi, ma anche delle novità del corpo insegnante della trasmissione. Non mancano anche volti storici come il professor Andrea Maggi, ma anche docenti che erano andati via, per poi fare ritorno come la professoressa Maria Rosa Petolicchio. Presenza fissa del cast il preside Paolo Bosisio, come il personale scolastico che, ovviamente, sorveglierà gli alunni di questa edizione. L'appuntamento è ogni domenica su Rai2 alle 21:20.

Professore Andrea Maggi

Materia: Italiano

Insegnante di italiano e di educazione civica nel docureality di Rai2, Andrea Maggi è un docente anche nella vita quotidiana. Friulano, vive a Cordenons, piccola cittadina di circa 18mila abitanti in provincia di Pordenone, dove insegna per l'appunto italiano. Severo e determinato, Maggi è tra i personaggi ormai iconici del programma. Oltre all'insegnamento, ha trasformato la sua passione per la letteratura e la scrittura in professione, visto che è autore di romanzi, con uno dei quali nel 2015 ha vinto il Premio Massarosa. I suoi romanzi sono editi anche all'estero in numerosi paesi, dall'America Latina alla Spagna.

Professoressa Maria Rosa Petolicchio

Materia: Matematica

Tornata dopo un periodo di assenza, Maria Rosa Petolicchio è trai volti più amati de Il Collegio. Professoressa anche nella vita, 54 anni, insegna matematica e scienze in una scuola secondaria a Pontecagnano, vicino Salerno. Ha frequentato il liceo scientifico L.Da Vinci di Salerno, si è poi laureata in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. È una donna e docente che crede fortemente nell'ordine e nel rispetto, un profilo decisamente affine al personaggio interpretato nel programma.

Professoressa Annamaria Petolicchio

Materia: storia e geografia

Sorella della professoressa Maria Rosa Petolicchio, la nuova docente di storia e geografia. Professoressa di italiano e latino fuori dalla tv, vive a Salerno dove ha collaborato anche con l'Università. Risulta, infatti, professore a contratto di “Progettazione e valutazione degli interventi educativi” presso il Dipartimento delle Scienze Umane, Filosofiche e della Formazione dell’Università degli Studi di Salerno. Può vantare, inoltre, un dottorato di ricerca in “Metodologia della ricerca educativa e della ricerca formativa”.

Professore Alessandro Carnevale

Materia: Arte

Alessandro Carnevale è tornato nel cast de Il Collegio come docente di arte. Nella vita, differentemente dagli altri professori del cast, non insegna lontano dalla tv, ma è un artista. Originario di Bragno, nei pressi di Savona, dove si diploma al liceo artistico Martini, attualmente è noto a livello internazionale, ed è ritenuto tra i migliori artisti emergenti dall'Art People Academy di San Francisco. Carnevale è noto soprattutto per la sua tecnica realizzativa, un vero e proprio marchio di fabbrica: prevede l'utilizzo di una fiamma ossidrica come pennello e lastre di metallo come tela. Inoltre è anche scrittore e sceneggiatore, autore di due romanzi.

Professor David Wayne Callahan

Materia: inglese

È stato già nelle precedenti edizioni del Collegio, l'ultima è stata la quinta. David Wayne Callahan è un attore e voice artist americano, ha però perfezionato i suoi studi fuori dagli Stati Uniti ha infatti conseguito il Master of Fine Arts al Moscow Art Theatre in Russia e ha lavorato in tutta Europa. In Italia ha lavorato come attore, affiancando diversi protagonisti del cinema come Giancarlo Giannini, Pierfrancesco Favino, Richard Dreyfus. Dal 2007 tiene corsi di recitazione insegna a professionisti Presence e Public Speaking, inoltre ha insegnato anche alla Bocconi di Milano. La sua voce può essere ascoltata in tutto il mondo in documentari, cartoni animati e spot televisivi e radiofonici.

Professoressa Sha Zhu

Materia: cinese

È una delle new entry di quest'anno. Sha Zhu è una docente anche al di fuori del contesto televisivo, sebbene si occupi anche di interpretariato e traduzione tra cinese e italiano, dedicate perlopiù ad aziende e privati che hanno contatti con la Cina. Lavora principalmente nelle province di Bergamo, Lecco, Milano, Brescia.

Direttore artistico Pietro Pignatelli

Materia: teatro

Pietro Pignatelli è un attore italiano, ha 52 anni ed è nato il 14 luglio 1971, a Napoli. Dopo aver studiato recitazione, dizione e anche danza, nella sua carriera ha recitato tra cinema, teatro e televisione. Nonostante abbia preso parte a molti programmi Rai, in molti lo ricorderanno per essere stato uno dei volti più amati dai bambini ne L'Albero Azzurro dove per l'appunto era Pietro, uno dei conduttori dell'iconico programma.

Professoressa Laura Serena

Materia: educazione fisica

Nel docureality insegnerà educazione fisica, ma nella realtà si occupa di tutt'altro. È una attrice, diplomatasi alla scuola del Teatro Piccolo di Milano, diretta da Luca Ronconi. Prima di intraprendere la sua carriera nel mondo della recitazione, si è laureata in disegno industriale all'Università di Treviso. Ha collaborato con varie compagnie teatrali, conquistando anche prestigiosi premi, si è dedicata anche al cinema collaborando con vari registi italiani.

Professoressa Patricia Abel Sacconi

Materia: Spagnolo

Sarà la docente che si occuperà di impartire lezioni di lingua spagnola agli allievi del Collegio.

Il preside Paolo Bosisio

Colonna del Collegio, Paolo Bosisio torna anche quest'anno nei panni del preside dell'istituto. Severo, rigoroso, intransigente, il preside rappresenta la massima autorità in istituto. Fuori dal programma Paolo Bosisio è un attore e, contemporaneamente, docente universitario di "Storia del teatro e dello spettacolo" nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'Università degli Studi di Milano. Ha dedicato gran parte della sua vita al palcoscenico, avendo avuto modo di collaborare con alcuni nomi altisonanti della storia del teatro e dello spettacolo italiano come Giorgio Strehler a Luchino Visconti.