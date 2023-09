Il Collegio 8: l’orario di inizio e i nomi degli alunni nel cast Domenica 24 settembre inizia Il Collegio 8. L’appuntamento è alle ore 21 su Rai2. I 23 alunni saranno trasportati al Collegio San Francesco di Lodi nel 2001. Ecco chi sono i protagonisti di questa edizione.

A cura di Elisabetta Murina

Domenica 24 settembre, in prima serata su Rai2, inizia Il Collegio 8. Tante le novità della nuova edizione del programma, come la voce narrante di Stefano De Martino, la location e l'anno in cui sarà ambientato. I 23 alunni verranno infatti trasportati nel 2001 nel Collegio San Francesco di Lodi. Tra i protagonisti anche Carmelina Iannoni, figlia della showgirl Carmen Di Pietro. Ecco il cast completo di questa edizione.

A che ora inizia e finisce il Collegio 8

La nuova edizione de Il Collegio inizia domenica 24 settembre alle ore 21 su Rai2 e finisce alle ore 22.45. Si tratta del primo appuntamento del programma che, quest'anno, terrà compagnia agli spettatori fino al 29 ottobre.

Marta Battaglia

Marta Battaglia

Età: 15 anni

Provenienza: Resuttano, Caltanissetta

Alessia ha una grande passione per la matematica e per la danza, oltre a essere fluente in tre lingue. Ha un rapporto speciale con i suoi insegnanti e non sopporta gli studenti che causano problemi a scuola. Ha un obbiettivo: migliorare sé stessa ogni giorno.

Alessia Berchicci

Alessia Berchicci

Eta: 14 anni

Provenienza: Montesarchio, Benevento

Conosciuta come Klessa, Alessia è appassionata di K-Drama, ama cantare rap in coreano, suonare il piano, disegnare e fare cosplay. Per il futuro, sogna di diventare giudice.

Flavio Bertuzzi

Flavio Bertuzzi

Età: 15 anni

Provenienza: Riccione

Flavio ama divertirsi e uscire la sera: "Abito a Riccione non in una grotta". A scuola va bene, anche se non ha un bel rapporto con i professori per via del suo carattere. Si definisce un ribelle: "Non ascolto quello che mi dicono, faccio sempre di testa mia".

Giorgia Ceccarelli

Giorgia Ceccarelli

Età: 16 anni

Provenienza: Pisa

Giorgia spera che l'esperienza al Collegio possa aiutarla a maturare. Il suo motto è: divertirsi con le amiche. Si definisce una casinista e ha raccontato di essere scappata dalla classe nel giorno del suo compleanno perché aveva fame. Ha la tendenza a parlare in classe e a rispondere male agli insegnati.

Anita Pia Costanzo

Anita Pia Costanzo

Età: 14 anni

Provenienza: Succivo, Caserta

Grande amante della musica come suo padre, Anita è solare e molto sensibile. Nonostante la giovane età, è determinata a vivere la vita come un'adulta. Non si lascia influenzare facilmente dagli altri.

Cecilia D'Ammassa

Cecilia D’Ammassa

Età: 15 anni

Provenienza: Aquino, Frosinone

Cecilia ama divertirsi e non rinuncia mai a sfilate e shooting fotografici. Ama guardarsi allo specchio, si considera bellissima e non potrebbe stare senza i suoi lunghi capelli biondi. Teme che al Collegio possano tagliarglieli.

Helena Arianna Maria Del Pozzo

Helena Arianna Maria Del Pozzo

Età: 17 anni

Provenienza: Messina

Helena si considera una diva unica. Si è iscritta al Collegio senza il consenso del padre, di professione poliziotto. Ha una carattere forte e per questo fatica a fare nuove amicizie.

Enrico Di Clemente

Enrico Di Clemente

Età: 17 anni

Provenienza: Carpi, Modena

Nome d'arte Dicle, scrive musica che definisce Sad Trap e usa l'arte per esprimere i suoi sentimenti. Ha lasciato la scuola, ma grazie al Collegio vuole dimostrare di poter completare il suo percorso di studi.

Luca Galise

Luca Galise

Età: 17 anni

Provenienza: Cava de' Tirreni, Salerno

Luca si considera un latin lover e si vanta di essere sempre al centro dell'attenzione quando va a ballare in discoteca con gli amici. Anche a scuola ha un atteggiamento spavaldo. Ha intenzione di scuotere Il Collegio.

Anna Garau

Anna Garau

Età: 14 anni

Provenienza: Tonara, Nuoro

Anna vive in un piccolo paesino della Sardegna e ogni giorno fa più di un'ora e mezza di strada per frequentare il liceo classico che ha scelto. Si definisce una persona polemica: "L'ultima parola deve essere la mia perché ho quasi sempre ragione". Le stanno a cuore diversi temi sociali, come la discriminazione.

Rocco Ryan Greco

Rocco Ryan Greco

Età: 15 anni

Provenienza: Gela, Caltanissetta

"Sono campione di karate e anche di stile", dice di sè Rocco Ryan Greco. Si definisce un ragazzo egocentrico, un playboy che si distingue sempre dalla massa e ama vestirsi bene. In futuro sogna di entrare nelle forze armate.

Guglielmo Grosso

Guglielmo Grosso

Età: 14 anni

Provenienza: Napoli

Soprannominato Cubrigado, Guglielmo è pieno di energia e non vede l'ora di entrare al Collegio. "Sono emozionato, quando ero piccolo lo vedevo sempre", dice nel suo video di presentazione. Tra i più giovani protagonisti di questa edizione, spera di potersela cavare e confessa che proverà a nascondere merendine e cellulare.

Carmelina Iannoni

Carmelina Iannoni

Età: 14 anni

Provenienza: Roma

Carmelina è la figlia della showgirl Carmen Di Pietro. Si descrive come una persona emotiva, simpatica e dolce, ma con un carattere molto forte: "Se una persona mi fa arrabbiare divento una bestia". Nella scuola si impegna moltissimo ed è brava in matematica. Sua madre? Al Collegio non le mancherà.

Ilary Iolli

Ilary Iolli

Età: 16 anni

Provenienza: Cassino, Frosinone

Ilary si descrive come una ragazza con un carattere molto forte: "Appena qualcuno mi dice qualcosa che non va, mi inca**o". A scuola non è una studentessa modello, tanto che ha avuto spesso problemi con i professori, finendo nell'ufficio del preside. "I miei genitori non ce la facevano più quindi mi hanno presa e messa in convitto”, ha detto.

Mahdi Khouya

Mhadi Khouya

Età: 17 anni

Provenienza: Bologna

Madhi è nato a Bologna ma ha origni marocchine e, per via del lavoro del padre, ha lasciato l'Italia. Con i genitori ha un buon rapporto, tranne quando si tratta di dover riordinare la camera. Con gli amici è il ragazzo che "crea la cerchia" ed è convinto che anche al Collegio andrà così.

Daniele Marrone

Daniele Marrone

Età: 16 anni

Provenienza: L'Aquila

Daniele è soprannominato il Gigante Buono perché "sono alto ma ho un cuore d'oro". Non ama studiare e ha una grande passione per le moto, passa infatti gran parte delle sue giornate con il motorino, tanto che ha imparato perfino a "truccarlo e impennare".

Diego Natale

Diego Natale

Età: 16 anni

Provenienza: Grosseto

Diego è conosciuto come "il lupo dei boschi" per via della sua passione per la natura: "Quando sono nel bosco mi sento libero, posso abbracciare gli alberi e parlare con l’aria”. Ama trascorrere tempo all'aria aperta e non è un fan dei telefoni di ultima generazione, ma preferisce i cellulari a tasti.

Denise Pagani

Denise Pagani

Età: 15 anni

Provenienza: Costeggiola, Verona

Denise vive in piccolissimo paese con meno di mille abitanti in provincia di Verona. Ama divertirsi con gli amici, specie il sabato sera: "Nella vita mi piace far festa ma solo con le persone giuste". Spesso viene vista come un outsider.

Christopher Parolin

Christopher Parolin

Età: 16 anni

Provenienza: Bassano del Grappa, Vicenza

Christopher si definisce uno spirito libero tanto che ha lasciato la scuola "perché non riesce a stare dento il sistema". Sua madre spera che Il Collegio possa aiutarlo a migliorare e maturare.

Giuseppe Puppio

Giuseppe Puppio

Età: 17 anni

Provenienza: Cosenza

Giuseppe è ambizioso, competitivo e ama stare al centro dell’attenzione. Sogna di diventare "un uomo di successo, come il Presidente della Repubblica", per rendere orgogliosa la madre. Tiene molto al suo ciuffo, è il suo più grande vanto. "Al Collegio prenderei anche il posto del preside", dice.

Anna Rita Santeramo

Anna Rita Santeramo

Età: 16 anni

Provenienza: Barletta, Barletta-Andria-Trani

Anna Rita si definisce una persona sincera, che dice sempre ciò che pensa. Estroversa, attiva, ma anche permalosa, egocentrica, inaffidabile e litigiosa. Per lei, le ragazze "sono tutte galline".

Frida Schiavi

Frida Schiavi

Età: 16 anni

Provenienza: Brembate di Sopra, Bergamo

Italo-cubana, Frida è una perfezionista: "Da me pretendo sempre il massimo". È una brava studentessa, le piace studiare ed è anche rappresentante di classe. Ha praticato atletica leggere a livello agonistico e scout. Sogna di studiare negli Stati Uniti.

Mirko Stellato

Mirko Stellato

Età: 17 anni

Provenienza: Sant'Angelo in Formis, Caserta

Mirko è soprannominato "Mirkotelli" perché, dice, "io e Balotelli siamo la stessa cosa, facciamo divertire le persone e siamo pazzi". A scuola si definisce un casinista e non ama studiare.