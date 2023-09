Dove è stato girato il Collegio 8, la location è la scuola dei Padri Barnabiti San Francesco a Lodi Figli di vip dietro i banchi di scuola, la voce narrante di Stefano De Martino e una nuova ambientazione in Lombardia. Sono tante le novità di questa ottava edizione de Il Collegio (Rai 2), ambientato stavolta nel 2001.

Nuova stagione, nuovo cast. E soprattutto, nuova location per il docu-reality che riporta un'intera classe di adolescenti indietro nel tempo. Torna stasera domenica 24 settembre (ore 21) su Rai 2 Il Collegio, ambientato stavolta nel 2001: i 23 liceali di questa ottava edizione (tra cui Aurora Costantini e Carmelina Iannoni, rispettivamente figlie del ballerina del Bagaglino Matilde Brandi e della showgirl Carmen Di Pietro) vivranno così nuove avventure negli anni delle Torri Gemelle, del telefonino Nokia 3310 e dei Lunapop in radio.

Tantissime le conferme per le sei puntate previste (in primis il ritorno dell'amatissima professoressa Maria Rosa Petolicchio dietro la cattedra) e altrettante le novità. Le più importanti? La voce narrante di Stefano De Martino, che accompagnerà i ragazzi nel loro viaggio sostituendosi a quella di Giancarlo Magalli. E l'inedita ambientazione, spostata per quest'anno in Lombardia – e per la precisione all'interno del Collegio San Francesco di Lodi, selezionato al posto del Collegio Convitto Nazionale Regina Margherita di Anagni.

Il Collegio San Francesco a Lodi

Il Collegio San Francesco dei Padri Barnabiti, che sorge nel cuore del centro storico di Lodi, vanta una tradizione educativa e culturale di oltre quattro secoli. L'istituto paritario, gestito da un Padre Rettore e da un padre Spirituale, oltre ai 50mila volumi antichi della Biblioteca storica racchiude dietro il suo chiostro seicentesco ben tre spazi museali; oltre all'impronta pedagogica barnabitica, oggi promuove l'insegnamento in inglese, scambi e soggiorni all'estero, sport come nuoto, calcio, ginnastica artistica, yoga, equitazione e tennis.

Tra le sue classi ospita gli studenti di ben quattro plessi scolastici che vanno dall'asilo alle elementari, fino alle medie e ai licei classico e scientifico. Il complesso accoglie anche un convitto per alunni interni, così come un servizio mensa, una cappella privata, uno sportello per il supporto psicologico (aperto a studenti e genitori) e un campo coperto da pallone, basket e volley.