La moglie di Gianmarco Tamberi lo costringe a ricomprare la fede nuziale, l'aveva persa nella Senna durante le Olimpiadi Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi, ha "costretto" il marito a ricomprare la fede nuziale perduta nella Senna durante le olimpiadi di Parigi 2024.

A cura di Stefania Rocco

“Fila!”. Così Chiara Bontempi, moglie di Gianmarco Tamberi, ha costretto il marito a entrare all’interno di una nota gioielleria di Roma per ricomprare la fede nuzlale persa nella Senna durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Il video è stato condiviso dal campione di salto in alto su TikTok. Chiara è ferma di fronte alla vetrina di del prestigioso marchio di alta gioielleria Damiani mentre Gimbo realizza il filmato.”Mi ha incastrato”, scrive lui nella didascalia. E in effetti pare impossibile dire no a Bontempi che, dopo aver puntata il dito contro al marito, gli intima: “Fila!”. A gimbo non resta altro da fare che obbedire.

Cos’è era accaduto alla fede di Tamberi durante le Olimpiadi di Parigi 2024

Il caso che ha visto coinvolto Giamarco e la fede perduta ha fatto il giro della rete nei primi giorni delle Olimpiadi di Parigi. Complice una pioggia particolarmente fitta, la fede che Gimbo indossava durante la sfilata cui ha partecipato insieme ai numerosi altri atleti in gara gli si è sfilata dall’anulare per poi scivolare nel fiume. Il video del momento in cui Tamberi perde le fede e le successive scuse ala moglie Chiara hanno spinto l’atleta a porgere immediatamente Lew sue scuse alla moglie. Scuse che non sono bastate perché Bontempi, al rientro in Italia, ha voluto che il marito acquistasse una nuova vera d’oro con la quale sostituire quella persa.

Le scuse di Gianmarco Tamberi alla moglie

Tamberi si era immediatamente scusato con la moglie Chiara, dopo avere perso la fede. “Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire. Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l’incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l’ho sentita sfilarsi, l’ho vista volare…”, aveva spiegato il campione subito dopo l’incidente: ‘