Tamberi chiede alla moglie di risposarsi dopo aver perso la fede: un messaggio romanticissimo Gianmarco Tamberi ha voluto scrivere un messaggio a sua moglie Chiara dopo la disavventura sulla barca durante la Cerimonia olimpica, su cui ha perso la fede nuziale, finita nella Senna. Parole di scuse ma soprattutto di straordinario affetto, con cui Gimbo è riuscito a trasformare un dispiacere in una occasione unica per rinnovare il reciproco amore.

A cura di Alessio Pediglieri

Un semplice "mi dispiace" non poteva bastare: Gianmarco Tamberi ha perso la fede nuziale durante la Cerimonia d'aperura olimpica e non l'ha più ritrovata. Ci ha provato, l'ha cercata disperatamente ma senza alcun risultato positivo. Poi ha avvisato Chiara, sua moglie che era a bordo Senna a riprendere tutto e che ha dato la triste conferma via social. Ma per Gimbo non poteva essere finita lì: così a distanza di poche ore ha voluto postare un lunghissimo messaggio d'amore verso sua moglie: "Avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo".

Tamberi chiede scusa alla moglie Chiara Bontempi, il messaggio su Instagram

Non ha voluto perdere tempo, Tamberi a poche ore dalla chiusura della Cerimonia e dopo aver perso l'anello nuziale sulla barca che stava trasportando l'Italia lungo la Senna con lui insieme a Errigo a fare da portabandiera del tricolore. Un attimo è bastato e il destino ci ha messo lo zampino, uno sgambetto davanti al quale nemmeno il campione europeo di salto con l'asta ha potuto fare nulla. Se non scrivere uno straordinario messaggio di scuse a Chiara, intriso di parole di infinito amore

Mi dispiace amore mio, mi dispiace da morire.

Troppa acqua, troppi kg persi negli ultimi mesi o forse l'incontenibile entusiasmo di quello che stavamo facendo. Probabilmente tutte e tre le cose, resta il fatto che io l'ho sentita sfilarsi, l'ho vista volare…. l'ho seguita con lo sguardo fino ad averla vista rimbalzare dentro la barca. Un tintinnio di speranza… Ma il rimbalzo purtroppo era nella direzione sbagliata e fluttuando più di mille volte in aria l'ho vista tuffarsi in acqua come se quello fosse l'unico posto dove volesse stare. Pochi attimi che sono durati un infinità.

Ma se proprio doveva succedere, se proprio dovevo perderla questa fede, non potevo immaginare un posto migliore. Rimarrà per sempre nel letto del fiume della città dell'amore, volata via mentre cercavo di portare il più in alto possibile il tricolore italiano durante la cerimonia d'apertura dell'evento sportivo più importante al mondo. Se avessi dovuto inventare una scusa non sarei mai riuscito ad essere così fantasioso.

Penso che possa esserci un enorme lato poetico dietro al misfatto di ieri e se tu vorrai lanceremo anche la tua in quel fiume così che loro staranno per sempre insieme e noi avremo una scusa in più per, come mi hai sempre chiesto, rinnovare le promesse e sposarci di nuovo. Ti amo amore mio ❤️

Che sia di buon auspicio per tornare a casa con un oro anche più grande!!!

Tamberi e la fede nuziale persa nella Senna durante la cerimonia delle Olimpiadi

L'incidente è avvenuto mentre l'Italia stava presentandosi al mondo sull'imbarcazione n.37 che la ospitava nella sfilata sulla Senna. Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi quali portabandiera, a sventolare il tricolore sotto la pioggia incessante. Fino al misfatto: a Gimbo si è sfilata la fede nuziale, rimbalzata prima in barca e poi finita nel fiume. Tutto sotto gli occhi della moglie Chiara che era a bordo Senna a riprendere il tutto.