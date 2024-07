Olimpiadi Parigi, Gianmarco Tamberi perde la fede nuziale nella Senna: la reazione della moglie Chiara Bontempi Gianmarco Tamberi ha perso la fede nuziale mentre stava sfilando da portabandiera azzurro durante la cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Parigi. La moglie Chiara Bontempi era lì e ha visto tutto, intenta a riprendere con lo smartphone il marito durante la sfilata, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Amore mio, completamente bagnati ma felici”. Poi le lacrime per l’anello perso nella Senna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Cerimonia di apertura dei giochi olimpici di Parigi, Gianmarco Tamberi ha perso la fede nuziale mentre stava sfilando da portabandiera azzurro. L'anello del matrimonio con Chiara Bontempi è caduto nella Senna scatenando l'ilarità dei compagni di squadra di ‘Gimbo". Uno sfottò immediato per la perdita della fede: "Perso un oro ne trovi un altro", gli hanno detto i giocatori della pallanuoto maschile, che avrebbero garantito anche una testimonianza a suo favore nel caso la moglie avesse avuto da ridire.

La reazione della moglie Chiara Bontempi

Ma la moglie Chiara Bontempi era lì e ha visto tutto. Intenta a riprendere con lo smartphone il marito durante la sfilata, ha scritto sul suo profilo Instagram: “Amore mio, completamente bagnati ma felici”, posizionata sulla banchina a bordo Senna. Poco dopo, un'altra storia, meno felice della prima. Bontempi ha caricato l'immagine di Tamberi che sventolava la bandiera italiana e ha confermato che il marito aveva perso la fede nuziale, con tanto di emoticon piagnucolanti.

L'altista non ha perso l'entusiasmo e ha commentato a caldo la cerimonia di apertura. “È stata una fig*ta pazzesca e poi il finale è stato bellissimo con la Tour Eiffel, i cinque cerchi. Che squadra, c’è un entusiasmo unico, invidiato da tutte le altre imbarcazioni”, queste le parole di Gianmarco Tamberi al termine della sfilata, nel corso della quale ha fatto il portabandiera assieme a Arianna Errigo.“Stupendo condividerlo con tutti. Nonostante la pioggia. Nonostante il trucco e parrucco, ma è andata così. È stato unico. Come è unica questa squadra”, il commento di Errigo sulla cerimonia inaugurale.

La fede di Tamberi non è l'unica a essere depositata sul fondale della Senna

A pensarci bene, la Senna sembra essere una calamita di questo simbolo nuziale, per i motivi più diversi. Diverte pensare che un'altra fede potrebbe ancora essere depositata sul fondale: quella di Stefania, chiamata a C'è posta per te dal marito Roberto.

La richiesta di essere perdonato in diretta tv scatenò la donna che, raccontando i particolari della confessione dei suoi tradimenti, si lascio scappare un gesto che generò grande viralità sui social. "Proprio sull'aereo, appena arrivati a Parigi, ho scoperto il messaggio dell'altra donna", dichiarò visibilmente provata, "quindi no, quella che vedete al dito non è la fede, che finì in direttissima nella Senna dopo aver avuto conferma del tradimento da entrambi".