C'è posta per te, scopre il tradimento del marito su un aereo per Parigi: "Ho buttato la fede nella Senna" A C'è Posta per Te Roberto prova a riconquistare la fiducia della moglie, Stefania, dopo due tradimenti. Il secondo è stato scoperto a bordo di un aereo. Lei, che pure in passato l'ha perdonato, questa volta pare non avere alcuna intenzione di farlo dopo il caso di Parigi: "Hai un problema serio".

Nell'ultima puntata di questa stagione di C'è Posta per Te la storia di Roberto che, dopo 14 anni di matrimonio, si separa dalla moglie Stefania dopo che lei ha scoperto il suo tradimento. Quando l'ha conosciuta lei aveva già due figli, che lo chiamano papà, e insieme hanno avuto altri due figli. Ora vivono nello stesso palazzo ma in case diverse, il suo primo tradimento si è consumato durante del volontariato, si era invaghito di una ragazza con cui ha scambiato un semplice bacio. Tuttavia la moglie ha ascoltato i loro audio e ne ha sofferto. Vanno davanti all'avvocato, ma lì capiscono di amarsi e stracciano le carte della separazione.

Poco tempo dopo, Roberto commette l'errore di iniziare un'altra relazione con una persona su Telegram, incontrandola solo una volta. Non sa perché l'ha fatto, spiega, forse per le liti con la moglie, ma fatto sta che non rincontra mai più quest'altra donna fino a quando, tempo dopo, non le scrive su WhatsApp. Nel frattempo va a Parigi con Stefania, che gli ha regalato un viaggio nella città francese, ma il destino vuole che la moglie, proprio sull'aereo, appena arrivati a Parigi scopre di un messaggio della donna. Lo costringe a raccontargli tutto sull'aereo e inizia a scrivere a questa donna, scambiandosi con lei messaggi per 20 minuti. Poi la chiama e la donna le conferma la versione di Roberto. Tornati da Parigi lei gli dice di andare via di casa. Al momento i due sono separati con una scrittura privata e lei sostiene di non amarlo più. Ma lui è convinto di poterla convincere.

Roberto chiede scusa alla moglie, l'ha tradita due volte

Stefania accetta l'invito in studio e Roberto le chiede perdono così: "Ciao amore mio, sai come sono di carattere ed essere arrivato a una cosa del genere sai che non era da me, ma il mio amore va oltre tutto e tutti. Ho sempre sbagliato, buttato il mio tempo in hobby inutili. Volevo chiederti scusa per i miei tradimenti, di te mi manca qualsiasi cosa, mi manca il bacio del mattino, mi mancano le tue smorfie quando ti concentri, volevo prometterti che da oggi vorrei essere una nuova persona, per te e i nostri figli. Non meriti quello che hai fatto, sei la donna della mia vita e ti amerò per sempre".

Il primo commento di Stefania è ironico: "Dice sempre la verità perché viene sempre scoperto, è obbligato". Poi aggiunge: "Ho tanti dubbi, perché mi domando di cosa mi sia innamorata". Maria De Filippi le chiede cosa pensa dei due tradimenti: "Non sono state solo quelle due volte, si sono state altre circostanze, io penso lui abbia un problema serio di infedeltà. Se ti scrivi con altre persone è comunque la stessa cosa, stai mancando di rispetto alla tua famiglia, a tua moglie. Io penso che lui non cambierà mai".

Stefania chiude la busta: "Non cambierai mai"

Roberto prova a convincerla di avere tutte le intenzioni di cambiare: "Questo non puoi dirlo, ti sto parlando con il cuore in mano. Ti amo, lo sai. Sai che sto facendo un percorso con uno psicologo, non cambierà tutto dall'oggi al domani, ma possiamo fare dei progressi insieme". Ma Stefania non sembra persuasa: "Non ho paura di mettermi in una nuova situazione, ho proprio la convinzione che la cosa accadrà. Sarei ipocrita a dire che non mi preoccupo per lui". E aggiunge, rispetto all'anello che De Filippi nota al suo dito: "Non è la fede, quella l'ho buttata nella Senna". Scoraggiata, nonostante i tentativi di convincimento, lei sceglie di dire basta e chiudere la busta: "Io ti conosco, so che se dovessi aprire questa busta per te penserai di essere stato perdonato. Non voglio darti nessuna illusione, io oggi sto bene, sono serena".