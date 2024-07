L’istante in cui Tamberi si accorge di aver perso la fede: dopo lo smarrimento fa subito una cosa

video suggerito

Durante la Cerimonia d'apertura olimpica Gianmarco Tamberi è stato vittima di un incredibile contrattempo: ha perso la fede nuziale sulla barca dove era salito insieme al resto della delegazione azzurra. Momenti di panico e disagio, poi la rassegnazione, la ricerca disperata dell'anello e infine il messaggio alla moglie.

A cura di Alessio Pediglieri

Incidente molto particolare per Gianmarco Tamberi nel corso della Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Il campione azzurro nonché portabandiera insieme a Errigo del nostro tricolore ha perso incredibilmente la propria fede nuziale mentre era sul battello che attraversando la Senna, presentava la delegazione azzurra. Un inconveniente che ha messo a forte disagio Tamberi. Per alcuni istanti si è creduto all'ennesima gag ma purtroppo era tutto vero: l'anello nuziale è scivolato dal dito, complice la pioggia e la concitazione del momento. Accortosi del fatto, "Gimbo" ha prima provato a cercare la fede poi si è rassegnato, prendendo il telefonino e mandando un messaggio.

Cosa ha fatto Tamberi non appena ha perso la fede sulla barca alla Cerimonia olimpica

Tutto ciò che è accaduto al nostro portabandiera si è intravisto anche attraverso le immagini televisive, con Tamberi che è apparso frastornato per qualcosa che gli era accaduto. Presto detto, il campione azzurro ha perso la fede nuziale e si è messo prima a cercarla sul pavimento della barca e poi, una volta rassegnatosi, ha preso in mano il telefonino per mandare un immediato messaggio. A chi? Evidentemente a sua moglie, Chiara Bontempi che era a bordo Senna a seguire il marito e a riprendere la passerella in acqua.

La reazione di Chiara Bontempi, la moglie di Tamberi dopo la perdita della fede

Che Gianmarco Tamberi abbia immediatamente avvisato la moglie Chiara è stato confermato dalle storie via social di quest'ultima che si sono alternate dalla felicità e dall'orgoglio di vedere il proprio marito portabandiera azzurro al rammarico dell'incidente subito. Posizionata sulla banchina, a bordo Senna ha scritto un messaggio d'affetto per il marito: "Amore mio, completamente bagnati ma felici". Poi subito un'altra storia dal tenore completamente diverso, confermando tra icone di tristezza, cosa fosse accaduto alla fede nuziale.