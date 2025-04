video suggerito

Lo strano comportamento di Marozsan a Monaco: non si accorge di aver vinto, avversario infastidito Fabian Marozsan si è reso protagonista di una situazione molto curiosa durante il torneo di Monaco, non essendosi resi conto della vittoria contro Humbert.

A cura di Marco Beltrami

Concentrazione o distrazione? Difficile dirlo. Fabian Marozsan si è reso protagonista di una situazione molto curiosa durante il torneo di Monaco. Il tennista ungherese si è tolto una bella soddisfazione, battendo in due set il francese Humbert, e qualificandosi così ai quarti di finale dell'appuntamento sulla terra rossa tedesca. Dopo aver realizzato il match point però il magiaro ha avuto un atteggiamento strano, che ha sorpreso l'avversario. Marozsan non si era accorto di aver vinto.

Marozsan non si è accorto di aver vinto contro Humbert a Monaco

Una scena assolutamente surreale in quel di Monaco di Baviera. Fabian Marozsan, dopo una sfida molto intensa, ha chiuso con un doppio 6-4 il match contro il francese. Dopo un colpo a rete di Humbert, se quest'ultimo ha subito preso la via della rete molto deluso, il suo avversario si è girato verso i tabelloni dopo un'esultanza molto contenuta. Stranito il giocatore transalpino che ha deciso di recarsi in panchina senza aspettare la stretta di mano.

Le scuse di Marozsan a Humbert

In pratica Marozsan non si era reso conto di aver vinto la partita e pensava di dover nuovamente battere, con il suo pugno che si riferiva solo al punto vinto. Per questo si era recato nei pressi dei tabelloni per recuperare le partite. Qualcuno gli ha fatto notare che in realtà il match si era concluso e allora senza perdere tempo, Marozsan si è messo a correre e ha raggiunto Humbert per salutarlo dopo essersi ampiamente scusato per la sua disattenzione. Grande freddezza da parte del tennista francese con un saluto sbrigativo.

Imbarazzato il magiaro che dopo due sconfitte contro Humbert si è tolto la prima soddisfazione e ora potrà proseguire la sua avventura nel torneo bavarese. Il prossimo avversario sarà Bergs, uno dei giocatori più in forma del circuito in questo momento. Dovrà stare molto più concentrato però, quantomeno sul risultato.