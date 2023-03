La mamma di Oriana Marzoli su Antonella: “Non è sincera, ho visto cose che non mostrano in puntata” La mamma di Oriana Marzoli, Cristina, è intervenuta nel corso del GF VIP Party ieri sera durante la puntata del GF VIP: ha commentato il percorso della figlia, poi del rapporto con Daniele Dal Moro. “Non so cosa vuole realmente da lei. Antonella? Non è cattiva ma non la vedo sincera”.

A cura di Gaia Martino

Cristina Marzoli, la madre di Oriana, è intervenuta ieri sera nel corso del GF Vip Party, lo show che commenta il reality condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge. La mamma della finalista ha commentato il percorso della figlia nel reality e ha detto la sua su Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon, concorrenti con le quali Oriana non va particolarmente d'accordo nella Casa. "Non immaginavo fosse scelta come prima finalista, negli altri reality che ha fatto non esisteva questa figura. Però la immaginavo in finale, mi piace il percorso che ha fatto fino ad ora e se lo merita", le parole di Cristina.

Le parole di Cristina Marzoli su Daniele Dal Moro

"Ho visto nei suoi occhi tanta felicità, non se lo aspettava": Cristina Marzoli ha commentato così l'accesso in finale della figlia. Ha poi detto la sua sul rapporto con Daniele Dal Moro e la cena romantica che il GF VIP ha regalato alla coppia: "A volte lui sta bene con lei, a volte no. Non lo capisco sempre, a volte mi ha fatto ridere ma sapevo quello che si aspettava Oriana nella cena, una cosa più romantica. Non è stata male, ma non era in realtà quello che lei voleva". Mamma Cristina ha spiegato che le piace il fatto che Daniele Dal Moro sia un uomo con dei valori, "è un bravo ragazzo però non lo capisco. Quando è carino con Oriana mi piace, non capisco quando da un momento all'altro cambia senza motivo. Non so cosa vuole realmente da lei, dobbiamo aspettare che finisca il reality".

Il commento su Antonella Fiordelisi

Alla domanda su Antonella Fiordelisi mamma Cristina ha spiegato: "Penso che è una ragazza che gioca molto, in realtà come personaggio e concorrente non mi piace. Ha dei contenuti, non rimane indifferente nel reality. Non la vedo sincera, non è una ragazza cattiva ma nel gioco fa delle cose incoerenti con quello che poi dice. Io vedo tante cose che non si vedono in puntata e a me non piacciono, anche nei confronti di Oriana. L'ho sentita parlare con Nikita o con Daniele, oppure parlando con Antonino, non diceva mai cose a favore di mia figlia. Se ne approfitta per mettere zizzania. Non è una ragazza cattiva ma sta giocando". Tra Antonella e Nikita Pelizon, Cristina Marzoli crede che sia più forte l'influencer campana: "Rispetto le persone che tifano per Nikita, ma non la vedo una valida concorrente rispetto ad Antonella".