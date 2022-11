La madre di Edoardo Donnamaria sul percorso del figlio al GFVip: “Per certi versi sono preoccupata” La madre di Edoardo Donnamaria, Chicca Bianco Crista Donnamaria, è stata ospite di Forum oggi. Quando Barbara Palombelli ha tirato in ballo il percorso del figlio al GF Vip, la donna ha confessato di non essere del tutto tranquilla.

A cura di Gaia Martino

Nella puntata di Forum andata in onda oggi, venerdì 18 novembre, Barbara Palombelli ha salutato in studio Chicca Bianco Crista Donnamaria, la madre di Edoardo Donnamaria, concorrente del GF Vip 7. Il giovane fa parte del cast di Forum, ricopre il ruolo di assistente dal 2017 ma la padrona di casa del programma Mediaset, in sua assenza, si è rivolta alla madre la quale non sarebbe del tutto contenta del percorso che il figlio sta facendo nella casa. "Alcune cose non mi fanno stare tranquilla" ha confessato alla conduttrice.

Le parole della madre di Edoardo Donnamaria

Barbara Palombelli nel suo programma Forum, oggi, ha affrontato il tema "adolescenti": "Noi genitori cosa possiamo permettere ai nostri figli e cosa dobbiamo vietare? Le trasgressioni vanno assecondate oppure frenate?". Rivolgendosi alla madre dell'attuale concorrente del GF Vip, le ha fatto presente che essendo il figlio controllato dalle telecamere 24 ore su 24, non avrebbe motivo di essere in ansia: "Momentaneamente è sotto controllo, quindi sei tranquillissima?". La risposta della signora Donnamaria ha lasciato un interrogativo nei telespettatori appassionati del reality: "Sono tranquilla, preoccupata per altri versi ma sono tranquilla".

A cosa si riferiva la signora Chicca? Molti telespettatori stanno commentato le sue parole su Twitter, alcuni credono che faccia riferimento alla relazione con Antonella Fiordelisi. "Perché è in una relazione tossica" ha ipotizzato qualcuno.

"Sono una madre severa"

Nel raccontare la sua esperienza con il figlio Edoardo, ha confessato di essere una madre molto severa che predilige il controllo.