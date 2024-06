video suggerito

La battuta di Holden su Francesca Tocca: "La bacerei", poi si rivolge a Raimondo Todaro Battuta di Holden a proposito di Francesca Tocca in radio. Il cantante di Amici 2024, che non aveva mai nascosto la sua attrazione per la ballerina, ha dichiarato che l'avrebbe baciata per poi rivolgersi al marito di lei, Raimondo Todaro.

A cura di Stefania Rocco

Anche lontano dalla scuola di Amici, Holden riconferma la sua attrazione nei confronti di Francesca Tocca. Il cantante – figlio di Paola Carta, marito di Laura Pausini – aveva già ammesso in più di un’occasione il debole nei confronti della splendida ballerina facente parte del corpo di ballo del talent show condotto da Maria De Filippi. Un argomento che era perfino diventato materia di discussione e scherzo all’epoca in cui il cantautore era ancora nella scuola. E oggi che ne è uscito, nulla è cambiato.

Holden conferma l’attrazione per Francesca Tocca

Durante un’intervista rilasciata a Radio Zeta, a Holden è stato chiesto chi avrebbe desiderato baciare. Dopo qualche istante di silenzio, il cantautore ha risposto: “Francesca Tocca”. In studio è partito un coro di “Bravo”, a dimostrazione del fatto che la ballerina professionista riscuote enorme successo. Holden, invece, si è abbandonato a una risata, probabilmente collegata ai trascorsi ad Amici quando era stato a più riprese punzecchiato bonariamente a causa della passione per Francesca.

Il messaggio di Holden a Raimondo Todaro

Poco dopo, su Twitter, Holden ha pubblicato un tweet indirizzato proprio a Todaro, marito di Francesca. “Raimondo, scherzo”, ha precisato, confermando ancora una volta di non avere voluto in alcun modo mancare di rispetto alla coppia formata da Raimondo e Francesca. Quella nei confronti della ballerina è infatti un’ammirazione a distanza che non ha mai valicato i confini del buon senso. Holden è uno dei cantautori arrivati in finale ad Amici. È stato eliminato a un passo dalla vittoria andata alla collega Sarah Toscano. Secondo una serie di indiscrezioni, proprio tra Holden e Sarah si sarebbe consumato un flirt vissuto lontano dalle telecamere. I due, tuttavia, non hanno mai confermato, limitandosi a parlare di semplice amicizia e di reciproca stima.