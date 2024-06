Holden stuzzica Sarah Toscano in radio: “Oltre te, chi è l’artista di Amici che stimi di più?”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Holden è tornato a parlare di Sarah Toscano dopo le voci di un flirt in corso, più volte smentito da entrambe le parti. Ospite del programma radiofonico SayWaad, il cantante ha parlato della sua musica e ha affrontato anche il tema gossip. Ecco cosa ha detto.

Holden stuzzica Sarah in un'intervista: le sue parole

"Non ti chiedo niente su di lei, anche perché ti ho già chiesto tutto a microfoni spenti. Io so tutto", ha detto Michele Wad Caporusso al suo ospite a proposito di Sarah, facendo così cresce la curiosità degli ascoltatori. Così, lo speaker si è limitato a fare una proposta al cantate di Amici: "Domani viene Sarah, la prima domanda che farò a lei dimmela tu". Sorridendo, Holden ha risposto stuzzicando la ragazza e lanciandole una piccola provocazione: "Chi è l'artista, oltre te, che stimi di più della scuola di Amici. Vediamo che risponde". Per sapere cosa rispondere la cantante di Sexy Magica occorre aspettare la sua intervista a Say Waad, che verrà registrata a breve. In più.

Cosa ha detto Sarah Toscano su Holden

Proprio di recente, dopo la vittoria ad Amici, Sarah aveva parlato del suo rapporto con Holden, nato nella scuola di Maria De Filippi e diventato sempre più stretto nel corso dei mesi. "È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell’ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti", aveva raccontato la cantante intervistata da Cosmopolitan. Poi aveva aggiunto: "È nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene". Anche chiacchierando con TvBlog, Sarah aveva ribadito la sua posizione su Holden: "È una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia". Ma sarà davvero solo così?