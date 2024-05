video suggerito

Amici 23, Sarah Toscano sul rapporto con Holden: "Nell'ultimo periodo abbiamo legato tanto" Da tempo si rincorrono voci su un flirt tra Sarah Toscano, vincitrice di Amici 23, e Holden. La cantante ha spiegato che nell'ultimo periodo si è avvicinata molto al collega. I fan,in virtù di alcuni indizi e coincidenze, sostengono che tra i due ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia.

Non è difficile immaginare quanto, dopo il trionfo ad Amici 23, l'agenda di Sarah Toscano sia fitta di impegni. Per la cantante, però, ci potrebbe essere spazio anche per l'amore o per il gossip, almeno stando alle voci di uno suo flirt con Holden (anche lui concorrente del talent di Maria De Filippi). Sarah, in diverse interviste, ha parlato del legame con il suo collega. Un ulteriore chiarimento sul rapporto tra i due potrebbe arrivare domenica 26 maggio, quando la cantante sarà ospite della puntata di Verissimo Speciale Amici.

Sarah: "Io e Holden ci siamo legati tanto nell'ultimo periodo"

Intervistata da Cosmopolitan, Sarah Toscano ha parlato dei legami nati all'interno del talent di Amici. A proposito di Holden, ha spiegato: "È una bellissima persona, ci siamo legati tanto nell’ultimo periodo perché nel primo tempo era molto più riservato lui, poi si è aperto, diciamo da Natale in poi, con tutti". La cantante ha poi aggiunto: "È nata una bellissima amicizia con tutti e niente, non è che c’è tanto altro da dire, per la verità, ci vogliamo bene". Anche a TvBlog, la cantante aveva risposto ad alcune domande su Holden: "È una persona molto intelligente, è un grandissimo artista. È bravo in tutto quello che fa. Lo stimo tanto e tra di noi è nato un bellissimo rapporto di amicizia".

La dedica di Holden per Sarah Toscano

L'ipotesi che tra Sarah Toscano e Holden ci fosse qualcosa più di un'amicizia è nata soprattutto dopo la pubblicazione del nuovo album di Holden intitolato Joseph. Nell'EP tra i ringraziamenti dell'artista spiccano i nomi di George R.R. Martin, Christopher Nolan e Sarah Toscano. Un particolare che non è sfuggito ai fan e che si aggiunge a un'altra coincidenza. In uno dei brani dell'album, dal titolo Ossidiana, è presente una voce femminile che sembrerebbe essere proprio quella di Sarah.