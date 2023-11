Kourtney Kardashian ha partorito: è nato Rocky Thirteen, figlio che aspettava da Travis Barker È nato Rocky Thirteen, figlio di Kourtney Kardashian e Travis Barker. Si tratta del primo figlio per la coppia. Singolarmente, invece, Kourtney e Travis sono già genitori di altri figli.

A cura di Stefania Rocco

Kourtney Kardashian è diventata mamma per la quarta volta. Nelle scorse ore, la influencer ha dato alla luce Rocky Thirteen, primo figlio avuto dal marito Travis Barker, sposato nel 2022. Il nome scelto per il piccolo rappresenta un omaggio. Rocky celebra la famosa saga cinematografica di cui è protagonista Sylvester Stallone e anche il chitarrista Rocky George dei Suicidal Tendencies. Il numero 13, invece, sarebbe il numero fortunato di Barker che ha scelto di adoperarlo per il figlio, come una sorta di portafortuna.

Kourtney Kardashian mamma per la quarta volta

Kourtney Kardashian è già madre di altri tre figli, nati dalla relazione con l’ex compagno Scott Disick: Mason Dash (13 anni), Penelope Scotland (11 anni) e Reign Aston (8 anni). Barker, invece, è padre della 17enne Alabama, nata dal legame con la ex moglie Shanna Maakler.

Il ricovero durante la gravidanza di Kourtney Kardashian

Quella di Kourtney non è stata una gravidanza semplice. Lo scorso settembre, la 44enne fu costretta a un breve ricovero che aveva fatto temere i suoi fan, anche a proposito delle condizioni di salute del bambino. La sorella di Kim Kardashian, tornata immediatamente attiva sui social e, a distanza di qualche mese da quel momento, aveva spiegato di essersi dovuta sottoporre a un intervento chirurgico di urgenza per preservare la salute del figlio. In quell’occasione, Kourtney aveva ringraziato il marito, la madre e i medici per averla assistita. Adesso, madre e figlio godono di ottima salute. Per il momento, la coppia non ha ufficializzato a mezzo social la nascita di Rocky Thirteen. Tacciono ancora i profili Instagram dei due neo genitori e dell'intera famiglia Kardashian. L'annuncio ufficiale, probabilmente studiato abilmente per l'occasione, arriverà con ogni probabilità nelle prossime ore.