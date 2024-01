Justine Mattera: “In lite con mia sorella quando ha rischiato di morire, siamo riuscite a recuperare” Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Justine Mattera racconta la drammatica storia della sorella Jessica: “Ha combattuto contro linfoma e cancro al seno, poi ha avuto un trapianto di cuore”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, Justine Mattera ha raccontato al drammatica storia della sorella Jessica che, fin da quando era giovanissima, combatte gravi problemi di salute. Un’intervista toccante quella della showgirl che si è interrotta a più riprese perché sopraffatta dalle lacrime. “Mia sorella Jessica ha una storia tragica alle spalle. Ha avuto un tumore a soli 11 anni, nell'84 e le nostre vite hanno subito dei danni. Una famiglia disfunzionale. Ha fatto le cure che, mentre la salvavano dal linfoma, le causavano dei danni incredibili al cuore e ai polmoni a causa della radioterapia”.

Justine Mattera: “Mia sorella non mi perdonava il trasferimento”

Justine ha quindi raccontato le prove durissime alle quali la sorella è stata sottoposta nel corso della sua vita: “A 28 anni ha avuto scoperto di avere il tumore al seno, anche questo è stato un effetto collaterale delle radiazioni degli anni '80. Fortunatamente si è ripresa, si è sposata e ha avuto due figli. Il primo è autistico e il marito è morto qualche anno dopo a causa di un incidente stradale. Una vita piena di traumi che l'hanno costretta a lasciare New York per andare a vivere vicino ai nostri genitori in North Carolina”. La scorsa estate le due donne si sono allontanate a causa di un conflitto. Jessica aveva raggiunto la sorella in Italia ma quella visite si era conclusa con una lite durissima al termine della quale la donna aveva deciso di troncare il suo rapporto con Mattera:

Io e mia sorella Jessica abbiamo avuto un rapporto un po’ conflittuale durato tutta la vita perché lei si chiedeva perché io fossi sempre sana mentre lei stava sempre male. Non mi ha mai perdonata per essere andata via di casa, a studiare a Standford in California. Lo ha preso come un abbandono, ma io dovevo vivere la mia vita.

Justine Mattera negli Stati Uniti: “Sono corsa da mia sorella in fin di vita”

Poco tempo fa, le condizioni di salute di Jessica sono precipitate e Justine, nonostante la lite, è volata negli Stati Uniti per restarle vicina. Ma la donna, che è stata sottoposta a un trapianto di cuore, si sarebbe rifiutata di vedere la sorella. “Ti ho cancellata dalla mia vita”, aveva detto in quell’occasione alla showgirl. Justine non si è lasciata scoraggiare ed è rimasta vicina alla sua famiglia, determinata a dare il suo contributo, per poi ripartire solo quando le condizioni di salute di Jessica sono migliorate. Rientrata in Italia, l’amara sorpresa:

Appena atterrata a Milano, mia mamma mi ha chiamata per dirmi che Jessica era in punto di morte, nuovamente, stava arrivando il prete per l'estrema unzione e che non avrei mai fatto in tempo. Io però ci ho provato perché lei non poteva farmi questo, non poteva morire e lasciarmi così. Doveva darmi una seconda possibilità. Sono arrivata quando lei aveva terminato l'operazione per il trapianto al cuore e si è risvegliata. Mi ha vista e mi ha detto che mentre stava combattendo con i demoni dentro di lei, ha visto me. Mi ha detto che l'ho salvata, grazie a me ha avuto la forza di non arrendersi. Abbiamo risolto quel conflitto che ci teneva lontane da sempre.