La sorella di Justine Mattera dimessa dopo il trapianto di cuore: "Miracolo della scienza, sta bene" La sorella di Justine Mattera, Jessica, è stata dimessa dall'ospedale dopo il trapianto di cuore. L'attrice e showgirl ha raccontato su Instagram che farà "Natale a casa, non sarà una passeggiata ma con la sua grinta ce la farà pure questa volta. Che miracoli fa la Scienza?!".

A cura di Gaia Martino

Justine Mattera ha fatto sapere ai suoi fan che la sorella Jessica è stata dimessa dall'ospedale nel quale era ricoverata dopo essersi sottoposta ad un trapianto di cuore. Con una foto condivisa su Instagram, la showgirl e attrice ha raccontato: "Non sarà una passeggiata ma con la sua grinta ce la farà pure questa volta".

Le parole di Justin Mattera per la sorella Jessica

"Molti di voi mi state chiedendo come sta mia sorella Jessica operata al cuore (trapianto di cuore) il 9/12/2023". Così Justine Mattera ha iniziato il suo messaggio su Instagram nel quale aggiorna i fan sulle condizioni di salute della sorella Jessica. "Come dire, Sta bene!!! Qua ascolta il miracolo del suo cuore nuovo e oggi sarà dimessa! Natale a casa! Non sarà una passeggiata ma con la sua grinta ce la farà pure questa volta. Che miracoli fa la Scienza?! Grazie a tutti voi per le preghiere e il supporto e alla famiglia che, con incredibile generosità, ci ha regalato il dono della vita" ha continuato. A corredo del messaggio una foto della sorella che sorride nel letto d'ospedale.

Il trapianto dopo un lungo percorso in ospedale

Alla sorella minore di Justine Mattera, Jessica, le fu diagnosticato il linfoma di Hodgkin’s quando aveva solo 11 anni ma le cure a cui fu sottoposta le hanno causato numerosi problemi al cuore e ai polmoni, come spiegò la stessa attrice: "Come cura hanno usato la radioterapia. Erano gli anni 80 e i raggi erano molto più forti. Questi raggi hanno bruciato sia il cuore che i polmoni di Jessica e di conseguenza sono entrambi molto danneggiati". Lo scorso novembre, a seguito di un arresto cardiaco, rimase ricoverata in terapia intensiva, poi è arrivata la notizia del trapianto. Lo scorso 9 dicembre Jessica Mattera ha avuto un cuore nuovo, fu sempre la sorella Justine a raccontare il piacevole epilogo su Instagram: "Nuovo cuore, nuova vita. La degenza è ancora lunga. Ha molto dolore ancora e la lista di medicinali resta lunghissima" scrisse a corredo di una foto scattata dopo l'operazione. Oggi Jessica può festeggiare Natale a casa, in famiglia.