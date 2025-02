Joan Thiele abbraccia Cecilia Ermini in sala stampa a Sanremo: “Era la mia baby sitter, mi ha insegnato tanto” Joan Thiele in conferenza stampa a Sanremo ha riabbracciato la sua ex baby sitter, oggi giornalista, presente all’evento. “Mi ha insegnato un sacco di cose. Era la mia baby sitter, la mia vicina di casa”, le parole con cui ha parlato di Cecilia Ermini alla sala stampa. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Gaia Martino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Joan Thiele durante la conferenza stampa all'indomani della prima serata del Festival di Sanremo 2025 – in scena all'Ariston l'11 febbraio 2025 – ha riabbracciato in sala stampa una giornalista a lei molto cara. La cantante che gareggia tra i Big con la canzone Eco, ha parlato ai giornalisti in sala stampa della sua ex baby sitter, Cecilia Ermini, da lei descritta come una delle "figure più importanti" della sua vita.

L'abbraccio tra Joan Thiele e la sua ex baby sitter Cecilia Ermini

In sala stampa Joan Thiele ha riabbracciato Cecilia Ermini, oggi giornalista, che in passato si è presa cura di lei come baby sitter. "Ho avuto tante figure importanti, donne, nella mia vita, come mia nonna. Poi una persona che è qui, che mi ha insegnato un sacco di cose. Era la mia baby sitter, la mia vicina di casa, che è giornalista, ed è qui" ha dichiarato la cantante in conferenza stampa prima di alzarsi dalla sua postazione per correre ad abbracciarla.

Joan Thiele per la prima volta a Sanremo con Eco

Joan Thiele si è presentata al Festival di Sanremo 2025 con la canzone Eco, un brano con un forte immaginario legato alla sua infanzia e un invito ad affrontare le proprie paure. La giovane cantante ha debuttato sul palco dell'Ariston tra i 29 big in gara: per la realizzazione della sua canzone hanno lavorato anche Federica Abbate, Mace ed Emanuele Triglia. La cantante, intervistata da RaiPlay, raccontò così il brano da lei presentato alla kermesse: "È una canzone che parla dell’importanza di affrontare le proprie paure e di difendere le proprie idee sempre. Un brano per me molto importante, nato all’incirca un anno fa. È uno di quei pezzi che nascono da soli. Ho iniziato a scriverlo piangendo ed è stato emotivamente molto forte. Se fosse un’immagine, potrebbe essere una bellissima chitarra elettrica".