Jerry Calà: “Dopo l’infarto sto alla grande, ho ripreso a lavorare tra serate e il mio nuovo film” Jerry Calà si racconta a qualche mese dall’infarto che lo colse a Napoli a marzo scorso, dal quale si è ripreso perfettamente. “Sto alla grande”, dice l’attore che si prepara a una nuova premiazione.

Il settimanale Chi ha incontrato Jerry Calà a pochi giorni dall’anniversario di quel famoso Vacanze di Natale uscito nel 1983, che diede il via a un genere cinematografico che avrebbe portato al successo di diversi volti della cinematografia italiana. Per festeggiare il quarantesimo anniversario del film, a Cortina saranno organizzati tre giorni di festa. Tra i volti premiati anche Calà che si prepara a tornare all’atmosfera di quel film realizzato quando era giovanissimo. “Ogni tanto ci penso a quel Vacanze di Natale datato 1983, che è rimasto dentro ognuno di noi, che ancora oggi è oggetto di reunion di amici per visioni collettive e di battute che mi fanno per strada ricordando Billo, il mio personaggio. Mi chiedo perché non abbia avuto un seguito suo. Forse bisognerebbe mettere d’accordo troppe teste, da Aurelio De Laurentiis ai fratelli Vanzina”. Commenta nostalgico l’attore preparandosi ai festeggiamenti che cominceranno il 15 aprile prossimo, proprio in quella Cortina che fece da sfondo al film.

Le condizioni di salute di Jerry Calà dopo l’infarto

Nostalgia a parte, Jerry confessa di avere completamente recuperato la forma fisica dopo quell’infarto che lo colpì a Napoli nel marzo scorso. “Sto alla grande”, spiega Calà quando gli chiedono come si senta, “Ho ripreso a lavorare con le mie serata. A capodanno sarò a La Capannina di Franceschi a Forte dei Marmi. E a Natale su tutte le piattaforme, da Prime Video a Google Tv, uscirà il mio ultimo film ambientato a Napoli. Titolo: Chi ha rapito Jerry Calà?”.

Gli ex protagonisti di Vacanze di Natale: “Ognuno ha preso la sua strada”

Quando chiedono a Calà se abbia mantenuto o meno un rapporto con i protagonisti di quel film degli anni ’80, l’attore risponde: “Ognuno ha preso la sua strada. De Sica con Massimo Soldi ha fatto tanti sequel di Vacanze di Natale, poi il cinema ha incontrato la crisi, i giovani di oggi hanno incontrato i social e si è perso un po’ tutto. Un vero peccato”.