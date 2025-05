video suggerito

Jennifer Lopez denunciata per aver pubblicato delle foto senza l'autorizzazione del fotografo Jennifer Lopez citata in giudizio per aver pubblicato, senza autorizzazione del fotografo autore delle immagini, alcuni scatti realizzati durante una festa lo scorso gennaio.

A cura di Ilaria Costabile

Jennifer Lopez è stata citato in giudizio dopo aver pubblicato sui propri profili social delle foto in cui si trova ad una serata mondana ad Hollywood e lo avrebbe fatto senza chiedere il consenso del fotografo e dell'agenzia che detiene i diritti dello scatto. Un problema che ha dovuto affrontare già nel 2019 e nel 2020, sempre per vie legali e per la stessa motivazione.

Perché Jennifer Lopez è stata citata in giudizio

L'episodio è dello scorso gennaio, durante la festa organizzata da Vanity Fair e Amazon Mgm Studio a Los Angeles, la sera precedente la premiazione dei Golden Globes. La pop star in quell'occasione indossava un abito lungo bianco e un'eco pelliccia, come si vede negli scatti di quella serata, ad opera di molti fotografi. JLo ha quindi condiviso su Instagram due fotografie scattate da Edwin Bianco, che lavora per l'agenzia Backgrid, diventate in poco tempo virali e condivise anche da altri account. Da parte del fotografo e anche dell'agenzia è stata avviata, in poco tempo, una causa legale contro la cantante, accusata di aver pubblicato senza autorizzazione delle immagini, macchiandosi di violazione del copyright ed è stato richiesto un risarcimento di 150mila dollari per ogni scatto.

La denuncia del fotografo e dell'agenzia

Nei documenti legali in cui viene citata JLo si sottolinea come una fotografia sia soggetta al diritto d'autore e quest'ultimo appartenga al fotografo che l'ha scattata o all'agenzia per la quale lavoro, per cui la persona soggetto dell'immagine deve chiedere l'autorizzazione per usarla. Inoltre, nell'atto di citazione in giudizio della star si legge: "Le immagini sono state usate con finalità commerciali per promuovere le apparizioni pubbliche della signora Lopez, aumentare l'interazione sui social e valorizzare i contenuti legati al suo brand, evidenziando stilisti e gioielli indossati". Sembrerebbe, inoltre, che i legali della cantante siano stati contattati tanto da Edwin Blanco quanto da Backgrid arrivando ad un accordo economico che, però, non sarebbe stato ancora formalizzato.