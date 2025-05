video suggerito

Al Bano contrariato dalle foto pubblicate con Sophia Loren: "Mi sento tradito" Al Bano ha commentato la diffusione delle foto che lo ritraggono con Sophia Loren. L'artista si è detto "disgustato", poiché gli scatti non erano stati pensati per la pubblicazione.

A cura di Ilaria Costabile

Le foto che ritraggono Al Bano e Sophia Loren hanno fatto in poco tempo il giro del web, diventando in un attimo tempo virali. Il cantante, però, non ha gradito la diffusione di questi scatti e, infatti, si è detto "disgustato" dall'accaduto.

Il commento di Al Bano sulle foto con Sophia Loren

Contattato dall'Ansa, Albano Carrisi ha commentato la diffusione degli scatti in cui appare sorridente accanto a Sophia Loren.La diva da tempo non si mostrava e, anche per questo motivo, le suddette immagini hanno avuto un incredibile riscontro da parte degli utenti dei social. Il cantante, particolarmente contrariato, a poche ore dall'arrivo a Madrid, non ha esitato a mostrare il suo disappunto e ha dichiarato:

La diffusione delle foto con Sophia Loren? Disapprovo la pubblicazione e mi dissocio. È stato un tradimento nei confronti suoi e anche miei. Erano foto che abbiamo fatto per noi, per la famiglia e non certo per la pubblicazione. Con Sophia c’è una grande amicizia da tempo. Ci vediamo spesso, 2-3 volte l’anno. Non abbiamo mai fatto una foto per diffonderla. Per me è un tradimento, mi sento disgustato.

La diva non si mostrava dal suo 90esimo compleanno

A diffondere le immagini di questo incontro particolarmente intimo, avvenuto a casa della diva a Ginevra, è stato il collezionista di auto Daniel Iseli, che ha pubblicato gli scatti sul suo profilo Instagram, soffermandosi sul tempo trascorso insieme "ricordando i vecchi tempi". L'ultima apparizione pubblica di Sophia Loren risale allo scorse settembre, quando la diva del cinema ha compiuto 90 anni. In occasione del suo compleanno, infatti, le fu organizzata una festa, circondata dalle persone a lei care insieme a personalità del cinema e del mondo dello spettacolo che hanno celebrato la grandezza di una grande artista che ha fatto la storia del cinema, italiano e internazionale.