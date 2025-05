video suggerito

Al Bano e l'incontro con Sophia Loren, le rare foto della diva nella sua casa di Ginevra Al Bano e Sophia Loren insieme nella casa della diva a Ginevra. Gli scatti inediti pubblicati dal collezionista di auto Daniel Iseli, che ha condiviso questi momenti indimenticabili su Instagram.

A cura di Ilaria Costabile

Uno scatto iconico, quello che vede Al Bano Carrisi e Sophia Loren insieme, sotto il braccio l'uno dell'altra, sorridenti e felici di essersi incontrati. Il cantante ha condiviso lo scatto scrivendo "Con la grande Sophia Loren", con loro c'era anche il collezionista di auto Daniel Iseli.

Le foto di Al Bano e Sophia Loren

È infatti del noto collezionista il carosello di immagini che ritrae il cantante con la grandiosa attrice, insieme a qualche scatto che li ritrae tutti e tre insieme. Come didascalia del post un racconto dei giorni trascorsi in Italia, nella tenuta di Al Bano, per festeggiare il compleanno del cantante che, poi, lo ha accompagnato nel suo tour, conclusosi a Ginevra, a casa di Sophia Loren. Un momento emozionante coronato anche da un gesto che Iseli ha definito di "speciale amicizia", da parte della diva, che ha autografato alcune foto in cui si trovava con il noto collezionista, nel loro precedente incontro a Roma. Il racconto procede: "Abbiamo riso, chiacchierato e ricordato i bei tempi" scrive il collezionista su Instagram, il tutto accompagnato da un immancabile caffè.

L'ultima apparizione di Sophia Loren per i suoi 90 anni

L'attrice si mostra sorridente, ma sempre elegante seppur in abiti da casa, con un foulard a raccoglierle i capelli, mostrando interamente il suo volto, senza trucco, come solitamente è stata abituata a lasciarsi fotografare. Si tratta, infatti, di foto inedite di Sophia Loren e della sua casa di Ginevra, dove ormai da anni si è ritirata a vita privata. L'ultima sua apparizione, di cui si è potuta vedere qualche foto, risale allo scorso settembre, quando la diva ha compiuto 90 anni. In occasione di questo compleanno così speciale, era stata organizzata una festa in grande stile, alla quale aveva partecipato anche il cantante di Cellino San Marco.