Jeff Bridges: “Avevo il cancro e il Covid, in ospedale lottavo per accompagnare mia figlia all’altare” L’attore Jeff Bridges ha raccontato quanto siano stati faticosi gli ultimi due anni. Prima la diagnosi di un linfoma, poi il Covid. A farlo reagire, il sogno di accompagnare la figlia Hayley all’altare.

A cura di Daniela Seclì

A sinistra Jeff Bridges in ospedale, a destra con la figlia Hayley

Nel 2020 l'attore Jeff Bridges ha ricevuto la diagnosi di linfoma non-Hodgkin. Come se non bastasse, ha contratto anche il Covid in forma grave. Mentre era costretto in ospedale, il protagonista de Il grande Lebowski, aveva un obiettivo ben preciso. Riuscire a rimettersi in piedi, per accompagnare all'altare la figlia Hayley, che si sarebbe sposata nell'agosto del 2021. In un'intervista rilasciata a The Independent ha raccontato la sua battaglia per realizzare il suo sogno.

L'attore Jeff Bridges racconta i mesi in ospedale

Jeff Bridges ha spiegato che all'inizio è stato arduo per lui pensare di riuscire ad essere presente in uno dei giorni più importanti della vita di sua figlia Hayley. Stava lottando contro un linfoma non-Hodgkin, poi è arrivato il Covid. Non riusciva a stare in piedi, figuriamoci a camminare: "La prima cosa su cui mi sono concentrato è il lasso di tempo in cui riuscivo a stare in piedi. Il mio record era 45 secondi. Ho lavorato su questo e poi su quanti passi riuscissi a fare". Si è affidato a un fisioterapista e con lui ha provato a percorrere il corridoio dell'ospedale: "Ero ancora attaccato all'ossigeno". Giorno dopo giorno, ha cominciato a recuperare le forze: "Ho pensato che forse ce l'avrei fatta. E alla fine non solo sono riuscito ad accompagnare mia figlia all'altare, ma ho anche fatto il ballo con lei. È stato fantastico".

L'attore ha trascorso cinque mesi in terapia intensiva causa Covid

A gennaio 2021, Jeff Bridges ha contratto il Covid. A People, qualche mese fa, ha dichiarato: "Mi ha preso a calci in c**o. Il Covid ha fatto sembrare niente il cancro. La chemio aveva abbassato le difese immunitarie, non avevo modo di difendermi. Ero vicino alla morte. I dottori continuavano a dirmi: "Jeff, devi lottare, non lo stai facendo". Mi ero arreso. Ero pronto ad andarmene". L'attore ha trascorso cinque mesi in terapia intensiva, mentre i suoi tantissimi ammiratori cercavano di fargli sentire la loro vicinanza sui social. Al suo fianco, la moglie Susan Geston e le tre figlie Hayley, Isabelle e Jessica. Bridges è guarito dal Covid. Inoltre, lo scorso settembre ha annunciato che il cancro è in remissione: "Sto meglio, la massa si è ridotta alla dimensione di una biglia".