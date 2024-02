Jasmine Trinca sarà in giuria alla Berlinale 2024 Jasmine Trinca sarà nella giuria del Festival di Berlino 2024. L’attrice dovrà contribuire all’assegnazione dei prestigiosi premi, in una delle rassegne cinematografiche più importanti d’Europa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Jasmine Trinca sarà in giuria al prossimo Festival di Berlino. L'attrice è stata inserita nel parterre di coloro che avranno il compito di assegnare gli ambiti premi, tra Orsi d'Oro e d'argento ai film presenti in concorso. La Berlinale, una delle rassegne cinematografiche più importanti d'Europa, si terrà da giovedì 15 febbraio a domenica 25 febbraio.

La giuria della Berlinale 2024

La notizia è stata diffusa tramite un comunicato diramato dalla Berlinale stessa. L'attrice sarà affiancata da altri quattro colleghi, registi, dal momento che anche Trinca è ormai apprezzata per i suoi lavori dietro la macchina da presa. Al suo fianco, quindi, ci saranno: l'attore americano Brady Corbet, la regista cinese Ann Hui, il tedesco Christian Petzold e infine il regista spagnolo Albert Serra. Tra loro spicca anche il nome della scrittrice ucraina Oksana Zabuzhko. A ricoprire il ruolo di presidente della 74esima edizione della Berlinale, come era stato già annunciato in precedenza, sarà l'attrice e regista, nonché produttrice e scrittrice Lupita Nyong'o, originaria del Kenya, ma vissuta in Messico. La cerimonia di premiazione con la conseguente consegna degli ambiti Orsi, avverrà il 24 febbraio, come precisato anche in una nota del Festival, per il quale quest'anno sono stati selezionati ben 20 film che gareggeranno per la categoria principale.

I film italiani in concorso alla Berlinale

Anche quest'anno sono stati selezionati alcuni titoli italiani inseriti nella competizione cinematografica. Sono due i film scelti, si tratta di Another End di Piero Messina e Gloria! opera prima di Margherita Vicario. Entrambi i film, quindi, si contenderanno insieme agli altri diciotto in concorso l'assegnazione dell’Orso d’Oro alla 74^ edizione del Festival del Cinema di Berlino. In concorso anche la coproduzione minoritaria italiana L’Empire, di Bruno Dumont, coprodotto dall’italiana Ascent Film, assieme a Tessalit Productions