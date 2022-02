Il rapper Nelly pubblica un video hard sui social, poi le scuse pubbliche Il cantante ha pubblicato nelle storie di Instagram un video di circa un minuto in cui una ragazza gli fa del sesso orale. Poi si è scusato con la ragazza e la sua famiglia, affermando di essere stato vittima di hacker.

A cura di Andrea Parrella

È finito al centro delle polemiche, Nelly, rapper celebre per la sua hit "Dilemma" dei primi anni Duemila. L'artista è stato costretto a scusarsi pubblicamente per la pubblicazione involontaria tra le storie di Instagram di un video hard in cui riceve sesso orale da una ragazza. La clip, pubblicata nella giornata di martedì, aveva la durata di un minuto e, come Nelly ha spiegato pubblicamente, doveva rimanere assolutamente privata, ma ha finito per scatenare uno scandalo.

“Chiedo sinceramente scusa alla ragazza e alla sua famiglia – ha detto Nelly a TMZ – questa è una pubblicità indesiderata per lei/loro. Era un vecchio video che era privato e non doveva mai diventare pubblico”. Sono state queste le parole del rapper, che ha provato a scusarsi per l'accaduto rivolgendosi soprattutto a chi verrà penalizzata, ovvero la ragazza protagonista del video visto da svariati fan dell'artista che lo seguono sui social.

Il team di Nelly ha ipotizzato che il telefono del cantante fosse stato violato, dichiarando ai giornali americani che in queste ore stanno portando avanti delle indagini proprio per risalire all'origine della violazione. su una violazione appunto. La preoccupazione, infatti, è che altri contenuti provati dell'artista possano diventare di dominio pubblico e finire su internet, ma la paura riguarda anche quello che ha a che fare con informazioni finanziarie, documenti personali e password.

Per le star il rapporto con i social può rivelarsi un terreno scivoloso. La reputazione pubblica esce spesso compromessa da casi come questo in cui, più o meno consapevolmente, si pubblicano contenuti controversi, che violano la privacy altrui e finiscono per provocare enormi danni di immagine che non si erano preventivati. La stessa motivazione dell'hackeraggio è diventato una specie di ritornello spesso ripetuto dagli entourage degli artisti, alla cui veridicità è difficile risalire.