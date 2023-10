“Il cast di Friends è devastato perché ha perso un fratello”: starebbero preparando una nota congiunta “Il cast di Friends è scosso dalla perdita di un fratello, perché Matty era proprio questo: il loro fratello”, riferisce una fonte a Page Six. Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow si starebbero preparando a rilasciare una dichiarazione congiunta dopo che l’amico è stato trovato morto nella sua casa.

Il cast di Friends è "distrutto" dalla morte del loro amato "fratello" Matthew Perry, dicono fonti a Page Six. Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow si starebbero preparando a rilasciare una dichiarazione congiunta dopo che la loro ex co-star è stata trovata morta nella sua casa di Los Angeles sabato all'età di 54 anni. "Il cast è scosso dalla perdita di un fratello, perché Matty era proprio questo: il loro fratello", ha riferito una fonte vicina al cast.

"È semplicemente devastante", questa la voce che accompagnerebbe il silenzio dell'intero cast di Friends, da ore chiuso nel proprio dolore: "L'intero cast è unito nel dolore, perché sono stati insieme nei momenti migliori e in quelli peggiori. Quando Matty era malato, lo hanno protetto, lo hanno accudito ferocemente", ha concluso la fonte a Page Six. La serie cult, andata in onda per 10 stagioni dal 1994 al 2004, ha catapultato tutti e sei gli attori verso la celebrità internazionale e gli ha consentito di stringere solide amicizie decennali.

Matthew Perry, che aveva condiviso anche durante gli anni d'oro di Friends i suoi problemi con l'alcol e la dipendenza dalla droga e dai farmaci, è rimasto particolarmente vicino a Jennifer Aniston dopo la conclusione dell'iconica sitcom, come lui stesso aveva spiegato a Diane Sawyer nel 2022: “Lei è stata quella che mi ha cercato di più. Le sono davvero grato per questo". Nel suo libro di memorie del 2022, “Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing”, Perry ha anche rivelato che è stata sempre Aniston ad affrontarlo con grande affetto e fermezza quando il suo abuso di sostanze divenne evidente ai suoi compagni di cast.

Nel frattempo, la famiglia di Matthew Perry ha parlato della sua morte improvvisa avvenuta nel fine settimana: "Abbiamo il cuore spezzato per la tragica perdita del nostro amato figlio e fratello",ha riferito a People in una nota, “Matthew ha portato così tanta gioia al mondo, sia come attore che come amico. Significavate tutti così tanto per lui e apprezziamo l'enorme manifestazione d'amore", hanno concluso. Alcuni compagni di set hanno condiviso un ricordo sui social, così come colleghi del mondo del cinema, accorsi sui loro profili per manifestare il loro cordoglio.