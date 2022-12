I funerali di Lando Buzzanca si terranno il 21 dicembre a Roma: l’annuncio del figlio Massimiliano Buzzanca ha annunciato quando e dove sarà possibile dare l’ultimo saluto all’attore Lando Buzzanca, morto domenica 18 dicembre.

A cura di Daniela Seclì

Lando Buzzanca è morto domenica 18 dicembre a Roma. L'attore aveva 87 anni. In tanti hanno accolto questa notizia con grande dolore. Per tutti coloro che hanno amato i suoi film, il figlio Lando Buzzanca ha annunciato quando sarà possibile dargli l'ultimo saluto.

Quando e dove si terranno i funerali di Lando Buzzanca

Massimiliano Buzzanca, il figlio dell'amatissimo attore, ha annunciato su Instagram quando e dove si terranno i funerali di Lando Buzzanca: "Per chi vorrà salutarlo, mercoledì ore 12:00 Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo". Nel corso della sua brillante carriera, Lando Buzzanca ha recitato in oltre 110 film. Si è spento nella clinica Villa Speranza, dove era ricoverato da circa un mese.

La lotta contro la malattia

Gli ultimi anni di vita di Lando Buzzanca non sono stati facili. Le sue condizioni di salute hanno cominciato a destare preoccupazione già nel 2016, quando partecipò a Ballando con le stelle. Il figlio Massimiliano, in un'intervista rilasciata al Corriere il mese scorso, dichiarò:

Già da allora lui girava con un bigliettino nella tasca in cui era scritto il suo nome, il cognome, l’indirizzo di casa e il mio numero di cellulare. Ma, da grande attore quale era, riusciva sempre a dissimulare. Poi dopo la caduta del 2021 è peggiorato: ha perso lucidità, ha cominciato a non riconoscere più nessuno, a parlare come i bambini.

Fino ad arrivare all'afasia e a una grave demenza senile: "A papà è stata diagnosticata una demenza senile grave, uno stato che è partito dall’afasia. Papà c’è ancora, ma la sua testa non c’è più". Negli ultimi giorni, Lando Buzzanca aveva lottato contro la febbre che lo ha fortemente debilitato: "Era più affaticato, come se non avesse più forze. Ieri quasi si stava per alzare dal letto, come se mi volesse salutare, come se mi avesse riconosciuto". Domenica 18 dicembre, la notizia della morte.