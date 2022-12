Caso Lando Buzzanca, Barbara D’Urso: “Vie legali contro di me, non mi interessa e non mi spaventa” Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque trasmessa il 5 dicembre, Barbara D’Urso ha fatto sapere che una persona in qualche modo collegata al caso Lando Buzzanca, sarebbe ricorsa alle vie legali contro di lei: “Ha fatto una diffida o querela, neanche lo so, perché non mi interessa e poi comunque non mi spaventa nulla”.

A cura di Daniela Seclì

Nel corso della puntata di Pomeriggio Cinque, trasmessa lunedì 5 dicembre, Barbara D'Urso è tornata a parlare del caso di Lando Buzzanca e delle delicate condizioni di salute dell'amatissimo attore. La conduttrice, allora, ha svelato che una persona legata in qualche modo all'artista, sarebbe ricorsa alle vie legali contro di lei.

Lo sfogo di Barbara D'Urso

Barbara D'Urso ha spiegato di non sapere se sia stata querelata o diffidata da tale persona, che non ha menzionato in diretta. Tuttavia, ha sottolineato che non si lascerà spaventare da iniziative legali:

Sappiamo bene da cosa è partito tutto questo. Francesca Carollo lo sa e la prego di non parlare, perché addirittura chi non ha avuto voglia – diciamo così – di controbattere in diretta e dire la propria verità, ha ritenuto più opportuno…vediamo se uso le parole giuste…la persona dalla quale è partita tutta l'indagine, chiamiamola così, per la quale tutti i giornali hanno parlato di questa cosa che forse poteva essere finta…non sto dicendo cosa…invece di replicare e portare le proprie motivazioni dicendo: "Non sono vere le accuse che mi vengono fatte", ha preferito fare una sorta di diffida o querela, neanche lo so, perché non mi interessa e poi comunque non mi spaventa nulla.

Francesca Carollo difende Barbara D'Urso

Francesca Carollo, presente in studio, è intervenuta per dire la sua sull'accaduto: "La diffida però ci fa pensare che forse Barbara noi stavamo dicendo la verità. Chi non ha niente da nascondere, mette la faccia. Come l'abbiamo messa tutti. C'è qualcuno che non la mette e ci ha anche querelati". Barbara D'Urso ha concluso: