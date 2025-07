Hulk Hogan tra wrestling e cinema: dove ha recitato la leggenda della WWE morto a 71 anni

Hulk Hogan oltre ad essere stato leggenda del wrestling, ha firmato anche famose apparizioni in film e serie tv. La più famosa in Rocky III, film nel quale ha sfidato Sylvester Stallone sul ring. Ecco dove altro ha recitato.

Hulk Hogan, una delle icone più riconoscibili nella storia della Wwe, morto a 71 anni a causa di un arresto cardiaco, è stato anche un volto affermato del cinema. Indimenticabile la sua performance in Rocky III, film che consacrò il suo debutto cinematografico grazie a Sylvester Stallone che lo sfidò sul ring. La sua ultima apparizione in video risale allo scorso settembre 2024, su Netflix, nella miniserie Mr. McMahon.

Il ruolo di Hulk Hogan in Rocky III

La scena della sfida sul ring tra Sylvester Stallone e Hulk Hogan in Rocky III è entrata nella storia del cinema. Il film, uscito nel 1982, ebbe il merito, tra le altre cose, di far decollare la popolarità di Hogan il cui nome, fino ad allora, era rimasto legato solo al mondo del wrestling. "A tutte le mie ammiratrici in sala. Labbra tonanti è qui, in carne ed ossa! Il non plus ultra del maschio contro, il non plus ultra delle polpette!", la sua frase divenuta nel tempo iconica.

Sono ricordate anche le sue apparizioni in film come Cose dell'altro mondo e Senza esclusione di colpi. Nella sua carriera da attore sono presenti anche i ruoli in Caccia al tesoro, Forza Babbo Natale, Assalto all'isola del diavolo, Thunder in Paradise. Hulk Hogan ha recitato anche in un episodio della serie cult Baywatch, intitolato Bash at the Beach, nel quale ha interpretato se stesso.

L'ultima apparizione nella miniserie su Netflix

L'ultima apparizione nel mondo del cinema e della serialità di Hulk Hogan risale allo scorso settembre 2024. La leggenda del wrestling, morto il 24 luglio 2025 a 71 anni per arresto cardiaco, ha preso parte alla miniserie disponibile per la visione su Netflix basata sulla carriera di Vince McMahon, ex patron della WWE. Il documentario contiene, tra le varie, l'intervista a Hulk Hogan che, insieme a John Cena, offre un approfondimento sulla personalità enigmatica dell'imprenditore.