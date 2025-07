Addio a Enrico Valenti, papà di Uan e di tutti i pupazzi Fininvest: si spegne a 71 anni

Morto a 71 anni Enrico Valenti, fondatore del Gruppo 80 e creatore di Uan, Five e Four. Il maestro dei pupazzi tv degli anni ’80 e ’90 ha regalato magia a milioni di bambini italiani.

Si spegne a 71 anni Enrico Valenti, l'uomo che ha dato vita a una generazione di pupazzi televisivi entrati nel cuore di milioni di italiani. Il fondatore del Gruppo 80, padre di Uan, Five, Four e di tanti altri personaggi iconici della tv anni '80 e '90, è stata una figura inestimabile nel mondo dell'intrattenimento per ragazzi.

La carriera: la creazione dei pupazzi più famosi d'Italia

Nato a Milano nel 1954, Valenti si forma nel teatro di figura, specializzandosi nell'animazione di pupazzi ben prima dell'avvento dei cartoni animati. Nel 1980 fonda il Gruppo 80 insieme a Kitty Perria. Quella compagnia di animazione si trasforma in un laboratorio magico, dove la gommapiuma prende forma, gli occhi finti brillano di vita vera e le voci diventano anime capaci di conquistare il pubblico televisivo. Da quel laboratorio, fra l'odore della colla e il fruscio delle stoffe, nascono personaggi destinati a diventare leggenda: Five, mascotte di Canale 5; Four per Rete 4; Vitamina per Caffelatte; Frittella e MicMac per Italia 7. E naturalmente lui, l'intramontabile Uan, il cane rosa mascotte di Italia 1 e protagonista assoluto di Bim Bum Bam.

Dopo la chiusura di Bim Bum Bam

"Bim, Bum, Bam" è stata una trasmissione per bambini storica, andata in onda per quasi vent'anni, dal 1982 al 1990 sulle Reti Fininvest/Mediaset. Il pupazzo Uan interagiva coi protagonisti umani che negli anni si avvicendarono: da Paolo Bonolis a Manuela Blanchard, da Carlo Sacchetti a Debora Magnaghi, da Roberto Ceriotti a Marco Bellavia. Con la chiusura di Bim Bum Bam, Enrico Valenti continua a creare, a costruire pupazzi per collezionisti, a fare consulenze, a trasmettere il mestiere. Oggi, come apprendiamo in rete, nelle teche del Castello dei Burattini di Parma sono esposti alcuni di quei pupazzi, a testimonianza del grande lavoro di Enrico Valenti.