Luca Iavarone dei Metamostri ricorda Enrico Valenti: “Era il nostro papà, ci ha dato tanto”

La scomparsa di Enrico Valenti lascia un vuoto che va oltre la nostalgia. Per chi oggi porta avanti l'arte del teatro di figura in tv, il fondatore del Gruppo 80 rappresentava molto più di un pioniere: era un maestro, una guida, un padre artistico. Lo conferma Luca Iavarone, direttore e creatore dei Metamostri, che in queste ore ha ricordato sui social il suo mentore con parole piene di riconoscenza: "Ciò che sei rimane vivo in ciò che abbiamo imparato da te, e in ciò che porteremo avanti". A Fanpage.it racconta il primo incontro: "Aveva una casa in campagna piena di pupazzi. Ci ha insegnato un po' di manovra, ci ha fatto vedere i meccanismi, ci ha dato tanto. È diventato poi a tutti gli effetti un consulente di Metamostri".

Enrico Valenti durante le esercitazioni (foto di Luca Iavarone).

Il ricordo di Luca Iavarone

"Oggi è andato via Enrico Valenti del Gruppo80, lui era il papà di Bim Bum Bam e perciò anche noi Metamostri quand'eravamo in cerca di una guida ci siamo rivolti a lui", scrive Iavarone su Facebook. "Ma in Enrico abbiamo trovato di più, perché è stato anche per noi un papà che ci ha accolto e ci ha donato tanto e incondizionatamente, nei gesti, nelle parole, nell'esempio". A Fanpage.it, Iavarone racconta di come Valenti fosse diventato una figura centrale per il suo progetto:

Era diventato a tutti gli effetti un consulente di Metamostri. Siamo sempre rimasti in contatto. Era un po' triste di abbandonare un mondo che non gli corrispondeva più. Noi continueremo a vivere e lavorare nel solco di quello che lui ci ha insegnato e ha realizzato per generazioni di bambini. Vive in noi e nei nostri sketch".

Il ponte tra passato e futuro

I Metamostri rappresentano oggi quello che Uan e i suoi compagni furono negli anni '80 e '90: un ponte tra quel tipo di intrattenimento con uno sguardo all'innovazione del linguaggio. Nata nel 2023 come web serie rivolta ai più piccoli e alle loro famiglie, la serie si propone di guidare le nuove generazioni nell'esplorazione consapevole del mondo digitale, stimolando curiosità e creatività.