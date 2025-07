Sylvester Stallone e l’addio ad Hulk Hogan, i due insieme in Rocky III: “Rese speciale quel film”

Sylvester Stallone dice addio ad Hulk Hogan. L'attore ha scelto di publicate un post sui social con una foto tratta dal loro "incontro" in Rocky III per salutare l'atleta scomparso all'età di 71 anni.

Poche parole quelle usate da Stallone, in accompagnamento a un'immagine storica per tutti gli appassionati di cinema, con il confronto tra Rocky Balboa e Thunderlips, il personaggio interpretato da Hulk Hogan nel film: "Ho avuto il piacere di incontrare questa personalità brillante e questo showman quando aveva 26 anni. Era assolutamente meraviglioso e la sua incredibile abilità ha reso Rocky III incredibilmente speciale. Mi si spezza il cuore a pensare che se ne sia andato…".

L'incontro tra i due a inizio anni Ottanta

Il rapporto tra Sylvester Stallone e Hulk Hogan durante la lavorazione di Rocky III (film del 1982) è interessante sia sul piano professionale che umano. In Rocky III, Hulk Hogan interpreta Thunderlips, un gigantesco wrestler che partecipa a un incontro di beneficenza contro Rocky Balboa. È una scena spettacolare, un mix tra boxe e wrestling, che evidenzia il contrasto tra i due mondi: la boxe tradizionale e il wrestling-show.

All’epoca delle riprese (1981), Hulk Hogan non era ancora una star globale: era noto nel circuito del wrestling, ma il suo boom sarebbe arrivato poco dopo, grazie alla WWF (che oggi è diventata WWE). Stallone lo volle nel film proprio per la sua impressionante presenza fisica e per dare alla scena un impatto visivo fuori dal comune.

Quando Hulk Hogan sollevò Stallone sul set

Secondo quanto raccontato da Stallone in varie interviste, e come l'attore sottolinea anche nel suo post d'addio, Hogan prese molto sul serio il combattimento nella scena, e fu un po’ troppo “duro”. Stallone ha detto ironicamente che fu l’esperienza più dolorosa della sua vita sul set, perché Hogan lo lanciò sul ring con una forza enorme, causandogli diversi lividi e qualche problema fisico. “È alto 2 metri e pesa 135 kg… mi ha sollevato come un fazzoletto”, le parole di Stallone. Nonostante le botte vere, non ci fu astio tra i due. Anzi, Stallone ha sempre parlato di Hogan con affetto e ammirazione. Dopo Rocky III, la carriera di Hogan esplose e divenne una leggenda del wrestling.