Tom Cruise e Ana de Armas sono una coppia, le foto della paparazzata che ha svelato il loro rapporto

Tom Cruise e Ana de Armas sono ufficialmente una coppia. Dopo le voci di una liaison tra i due, ecco le foto che li ritraggono insieme e mano nella mano in Vermont, che confermano una nuova storia d’amore in quel di Hollywood.

Da qualche tempo circolavano, sibilline, le voci di una liaison tra Tom Cruise e Ana de Armas, lui 63 anni lei 37, ma fino a qualche giorno fa, non c'era stata alcuna conferma, considerando che il divo è sempre stato piuttosto restio nel condividere momenti della sua vita privata. I due, però, sono stati beccati nel Vermont, mentre passeggiavano mano nella mano e davanti all'evidenza, c'è davvero poco da obiettare.

Le foto mano nella mano confermano la love story

Gli scatti sono stati pubblicati da TMZ e si vede chiaramente l'attore in tenuta sportiva con occhiali e berretto ben calcato sul capo, con accanto Ana de Armas, capelli legati, un velo di trucco, e pronti a passeggiare. Secondo la testata i due, dopo aver assistito al concerto degli Oasis al Wembley Stadium di Londra, sono poi tornati in America, nel Vermont dove si sono concessi qualche giorno di relax. Dopo una sessione di compere in giro per qualche negozietto, un gelato in centro nella cittadina di Woodstock, eccoli che camminano non curanti di paparazzi o occhi indiscreti, forse consapevoli di poter essere visti, ma ormai decisi a confermare quelle che, fino a poco tempo fa, erano solo indiscrezioni.

Le precedenti relazioni di Tom Cruise e Ana de Armas

L'attore è sempre stato particolarmente riservato, lo dimostrano le sue precedenti relazioni, delle quali si è parlato ma senza mai superare il limite, se non quello da lui stabilito. La storia con Katie Holmes, dove i due sembravano la coppia perfetta, si è conclusa nel 2012 e dopo un clamore iniziale per la notizia, la questione è stata affrontata senza ossessività. Ancor prima, la relazione con Nicole Kidman, finita nel 2001 dopo undici anni di matrimonio, si è conclusa nel rispetto di entrambe le parti. Ana de Armas, invece, ha alle spalle una storia con Ben Affleck, i due sembravano innamoratissimi, finché dopo poco più di un anno si sono lasciati e lui è finito nelle bracci di Jennifer Lopez, per poi scappare nuovamente come aveva fatto vent'anni prima.