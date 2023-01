Harry ha ricevuto un anticipo di 20 milioni di dollari per raccontare la sua verità in “Spare” Il principe Harry ha ricevuto un anticipo di 20 milioni di dollari per raccontare la sua verità in “Spare – Il minore”. Il libro esce il 10 gennaio in contemporanea mondiale.

L'attesa autobiografia del principe Harry, Spare, è in uscita martedì 10 gennaio per Mondadori. La Penguin Random House, la casa che detiene i diritti del libro, ha strappato un accordo economico fuori scala con Harry. Per raccontare la sua verità, Harry ha voluto 20 milioni di dollari di anticipo. Conti alla mano, la Penguin per rientrare e cominciare a guadagnare dovrebbe vendere almeno due milioni di copie, escluse le edizioni tradotte. C'è grande sicurezza che il libro possa diventare uno dei più letti di sempre anche grazie al grande interesse che c'è dietro la storia della separazione di Harry dalla Royal Family. La recente serie Netflix "Harry e Meghan" ha dimostrato questo interesse.

Chi ha scritto l'autobiografia di Harry

L'autobiografia è affidata al più grande di tutti: J.R. Moehringer. Lo scrittore de "Il bar delle grandi speranze", ma soprattutto l'uomo che c'è dietro il successo di "Open" di Andre Agassi, considerata la migliore autobiografia di sempre. J.R. Moehringer ha anche aiutato il fondatore di Nike, Phil Knight, a scrivere il suo "L'arte della vittoria" nel 2016. Crudo e onesto nel racconto, "Spare – Il minore" promette di essere una pubblicazione epocale. Del ricco anticipo versato nelle sue casse, il principe Harry avrebbe già destinato quasi 2 milioni di dollari all'ente no profit WellChild e a Sentebale, la sua organizzazione che ha fondato con il principe Seeiso, in memoria delle loro madri, e che aiuta finanziariamente i bambini vulnerabili e i giovani affetti da hiv in Lesotho e in Botswana.

Harry Windsor e Meghan Markle.

Il libro è stato tradotto e pubblicato in 14 lingue

Il libro è stato tradotto e pubblicato in altre 14 lingue e sarà pubblicato in contemporanea mondiale. Ecco le edizioni che usciranno il 10 gennaio, oltre quella inglese: spagnolo, tedesco, portoghese brasiliano, portoghese europeo, cinese semplificato, danese, olandese, finlandese, francese, greco, ungherese, polacco, rumeno e svedese. Il prezzo di copertina, in Inghilterra e negli Stati Uniti, è di 35 euro (il prezzo di un volume di pregio). In Italia, invece, costerà 25 euro.