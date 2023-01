La lite furiosa tra Harry e Meghan dopo l’uscita del libro Spare: “È intervenuta la polizia” Una lite furiosa nella villa di Montecito che fa da residenza a Harry e Meghan e che si sarebbe costumata nelle ore immediatamente successive all’uscita del libro Spare avrebbe costretto la polizia californiana a intervenire.

A cura di Stefania Rocco

Nemmeno il tempo di festeggiare il record di vendite stabilito con l’uscita del libro Spare —Il minore (500 mila copie in appena 24 ore nel solo Regno Unito) che Harry e Meghan si sarebbero trovati a far fronte agli spigoli dei rispettivi caratteri. È il settimanale tedesco Frau Aktuell a pubblicare una indiscrezione bomba: i duchi di Sussex sarebbero stati protagonisti di una furiosa lite “con urla e pianti” cui avrebbe fatto da cornice la loro villa a Montecito, in California. Sarebbe arrivata da parte dei vicini la segnalazione alla quale sarebbe seguito un controllo della polizia.

I motivi della lite tra Harry e Meghan

La notizia è di quelle clamorose e, sebbene non esistano prove fotografiche dell’alterco né delle volanti intervenute su segnalazione dei vicini, ha già fatto il giro del mondo. Ma perché Harry e Meghan, in un momento di così grande successo, avrebbero dovuto litigare? La ex coppia reale vive il momento di esposizione mediatica (volontariamente, in questo caso) più forte degli ultimi 10 anni. E non solo: fonti vicine a Buckingham Palace hanno fatto filtrare la notizia secondo la quale il duca non sarebbe ospite gradito all’incoronazione di Re Carlo prevista per il prossimo 6 maggio, dopo il libro in cui racconta fatti molto privati inerenti la sua vita, quella dei suoi familiari e alla scelta di lasciare il Regno Unito. Un’esclusione che potrebbe segnare lo strappo definitivo tra Harry e la sua famiglia d’origine e che, comprensibilmente, potrebbe avere addolorato profondamente il figlio di lady Diana.

Le voci sul divorzio tra Harry e Meghan

La notizia, mai confermata dai diretti interessati, della lite ha riportato alta l’attenzione sulle voci di crisi che da mesi si sono abbattute sul matrimonio tra il secondogenito dell’attuale sovrano britannico e l’attrice di Suits. Secondo rumors sempre più insistenti, Meghan Markle starebbe pianificando con cura le tappe verso il divorzio. A infastidirla, tra le altre cose, le righe che il principe ha dedicato alla ex fidanzata Chelsy Davy nel suo libro. La donna è stata definita dal duca come “la cosa migliore che gli fosse capitata”, parole che avrebbero inasprito il clima tra loro.