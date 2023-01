Silenzio di William e Kate sul libro di Harry, ma la frase sulla salute mentale sa di frecciatina In occasione della prima uscita dopo la pubblicazione del libro di “Spare”, il principe e la principessa del Galles hanno scelto un no comment sulla vicenda. Ma una frase di Kate sulla salute mentale è parsa a molti come un riferimento indiretto a suo cognato.

Come era ampiamente prevedibile, non c'è stato alcun commento da parte del principe William e Kate Middleton in merito all'uscita di Spare, l'autobiografia del principe Harry uscita in questi giorni, ennesima operazione con la quale l'ormai ex erede al trono ha raccontato al mondo molti segreti sulla corona e sui suoi rapporti con la famiglia dalla quale ha deciso di allontanarsi.

Nelle scorse ore il principe e la principessa del Galles hanno preso parte a un incontro all'Open Door Charity di Birkenhead per parlare di salute mentale, confrontandosi con un gruppo di ragazzi che hanno scelto la strada della musica per affrontare blocchi e disturbi. Un modo per affrontare un tema importante, certo, ma anche una ghiotta occasione per capire quale strategia comunicativa sarebbe stata adottata dai due volti di spicco della corona britannica sulle rivelazioni di Harry, che tra l'altro nel libro li accusa in modo diretto per aver partecipato alla sua delegittimazione.

La risposta di Kate in un incontro pubblico

I tabloid inglesi, non senza forzature, hanno voluto cercare nelle parole di Kate ai giovani incontrati una frecciatina rivolta a suo genero. Nel chiedere ai giovani se questi percorsi artistici avessero prodotto risultati positivi sul loro equilibrio, un ragazzo ha risposto spiegando: "Fare musica e lasciar emergere i nostri sentimenti è meglio che parlarne in un contesto clinico. Posso metterlo in parole", riferendosi alla maggiore efficacia, dal suo punto di vista, del percorso creativo rispetto alla terapia. Risposta di Kate Middleton: "Fare terapia non funziona su alcune persone, questi percorsi non sono per tutti. È molto importante avere una varietà di terapie possibili".

La visita dei principi di Galles all’Open Door Charity di Birkenhead

Gli scontri tra Harry e William sulla terapia

Parole, queste di Kate, che la stampa inglese ha messo in relazione ai contenuti del libro, visto che in più passaggi Harry racconta dell'effetto che la terapia ha avuto su di lui nell'indurlo a capire la strada da intraprendere. Aspetto sul quale Harry avrebbe avuto anche degli scontri con William che, come ha scritto in Spare, gli avrebbe più volte detto che il percorso di terapia avesse avuto su di lui un effetto da lavaggio del cervello. Alla fine dell'incontro i due sono stati naturalmente avvicinati dalla stampa per dei commenti sul libro, domande alle quali hanno risposto con ampi sorrisi e categorico silenzio.