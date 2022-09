Harry e Meghan in visita in Germania, le autorità si rifiutano di pagare le loro guardie del corpo Le autorità tedesche hanno categorizzato quella di Harry e Meghan a Düsseldorf come un “evento privato”, così i duchi di Sussex sono stati costretti a pagare di loro tasca le spese per la sicurezza.

A cura di Giulia Turco

I Sussex si preparano ad un’intensa settimana di impegni in Europa. Arrivati in Inghilterra lo scorso 3 settembre per la prima volta dal Giubileo della Regina, Harry e Meghan hanno in calendario una serie di appuntamenti: dopo il One Young World Summit a Manchester, ci sarà l’evento legato agli Invictus Games a Düsseldorf e i WellChild Awards di Londra. Com’è noto in territorio britannico la coppia non beneficia più della sicurezza da parte degli agenti della corona, ma non solo: secondo il Daily Mail anche la sicurezza tedesca avrebbe messo a disposizione dei Sussex delle guardie del corpo, rigorosamente a loro spese.

I Sussex pagheranno a loro spese la sicurezza tedesca

Così Harry e Meghan si sono trovati costretti a pagare per la propria squadra di guardie del corpo private, dal momento che le autorità tedesche hanno classificato quello di Düsseldorf come un “evento privato”. Nella città tedesca la coppia ne approfitterà infatti anche per godersi una romantica crociera sul Reno. In tale occasione sarà riservato loro la protezione minima necessaria, ovvero quella che garantirà il controllo della folla. Come riporta il Daily Mail, ci saranno le stesse guardie del corpo presenti a Manchester che li seguiranno nella giornata di martedì 6 settembre per la città tedesca, insieme ad una piccola squadra locale.

La battagli legale di Harry con la Corona

Il principe Harry è finito al centro di una lunga battaglia legale con il Ministero dell’Interno del Regno Unito che si era rifiutato di fornire a lui e alla sua famiglia protezione per il loro ritorno dalla California a Londra. Il duca di Sussex era stato informato che non avrebbe mai più ricevuto “lo stesso grado di sicurezza personale” durante le sue visiti nel Regno Unito, da quando ha deciso di allontanarsi dalla famiglia reale. "La loro giustificazione è il cambiamento di status. Ho risposto: "È cambiato anche il rischio?" No, il rischio e la minaccia non sono cambiati. Sono nato in questa posizione. Ho ereditato i rischi. Quindi è stato uno choc per me", ha raccontato allora il principe. È stato stimato che la sicurezza della coppia ha un costo pari a 5,5 milioni di dollari all'anno.